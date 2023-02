﻿Stadtbibliothek schreibt Bücherauftrag europaweit aus – Hannovers Buchhändler befürchten Verluste

Hannover. Die hannoversche Stadtbibliothek will sich in diesem Jahr neu erfinden. Das hat der Direktor Prof. Tom Becker bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag gesagt. Die Bibliothek soll einerseits die meistbesuchte städtische Kultur- und Bildungseinrichtung bleiben, andererseits zu einem modernen Co-Learning-Ort werden. Die Wandlung werde in der zentralen Bibliothek an der Hildesheimer Straße besonders spürbar werden, sagte Becker.

Stadtteilbüchereien künftig ohne Personal?

Die Stadtbüchereien in Vahrenwald und Misburg sind im vergangenen Jahr nach mehrmonatigen Sanierungen wieder neu eröffnet worden. Aus Kostengründen werden alle 17 Standorte auf den Prüfstand gestellt. Möglicherweise werden einige Büchereien künftig nur noch einen eingeschränkten oder gar keinen Service mehr haben. Im Herbst soll in Herrenhausen jedenfalls die zweite automatisierte Stadtbibliothek an den Start gehen. In der List soll die Bücherei in diesem Jahr auch sonntags öffnen.

Lokale Buchhändler fürchten um Aufträge

Weitere Rationalisierungen könnten massive Auswirkungen auf den lokalen Handel haben. Mehr als 20 kleine hannoversche Buchhändler, die bisher die Stadtbibliothek mit Büchern beliefert hatten, sind besorgt, dass die Printmedien jetzt europaweit ausgeschrieben werden müssen. Konkret geht es laut Stabi-Direktor Becker um ein Gesamtvolumen von rund 485.ooo Euro, wobei die Sachbücher mit 260.000 Euro und 15.000 Exemplaren den größten Posten ausmachen. Bei der Belletristik sind es 12.000 Exemplare und 100.000 Euro, bei Kinder- und Jugendbücher 125.000 Euro und 20.000 Exemplare. Die Bücher sollen zudem gleich laminiert, katalogisiert und mit einem Strichcode versehen sein.

Gerade diese Nebenarbeiten würden es lokalen Buchhändlern erschweren, bei der Ausschreibung zum Zuge zu kommen, sagt jedoch Volker Petri vom Börsenverein Landesverband Nord. Das könnten eher größere Ketten wie Thalia oder Hugendubel leisten.

Becker sagt, in seiner Brust würden zwei Herzen schlagen. Zum einen würde er die lokalen Buchhändler gern weiter unterstützen, zum anderen ginge es für die Stadtbibliothek aber auch um Rationalisierung und Konsolidierung. Zudem dringe das Rechnungsprüfungsamt seit Langem auf eine europaweite Ausschreibung. Auch Petri sagt, daran werde wohl kein Weg vorbeiführen.

„Für einige Buchhändler geht es um ihre Existenz“

Der Verlust des Geschäfts mit der Stadtbibliothek könnte für einige Buchhändler aber existenzgefährdend sein, befürchtet der Börsenverein. Dabei leisteten Buchhandlungen in den Stadtteilen wertvolle Kulturarbeit: „Hier bestellt man Schulbücher, hier kauft man Tickets für Veranstaltungen.“ Konkret gehe es um Umsätze zwischen 10.000 und 30.000 Euro jeweils, die die einzelnen Buchhandlungen durch die europaweite Ausschreibung der Printmedien für die Stadtbibliothek verlieren könnten.

Für die nächsten Wochen sind weitere Gesprächsrunden zwischen der Stadtbibliothek, den Buchhandlungen und dem Börsenverein geplant. Petri sagt, er hoffe, dass vielleicht mehrere kleinere Aufträge statt einiger große ausgeschrieben werden könnten. Das würde das Geschäft für Anbieter von außen vielleicht weniger lukrativ machen.

Weniger Entleihen, aber mehr Besuche als 2021

Becker präsentierte in seiner Bilanz auch Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es bei der Stadtbibliothek Hannover zwar weniger Entleihen, aber mehr Besuche als 2021. Die Zahl der Entleihungen lag bei rund 3,7 Millionen statt 4,1 Millionen im Jahr zuvor. Dafür stieg die Zahl der Besuche von 743.500 auf 974.395. Besonders nachgefragt werden Bücher und andere Medien zu aktuellen Themen wie Rassismus, Frauengesundheit, Femizide, Geschlechterunterschiede, aber auch Klimapolitik. Bücher mit positiven Visionen und Anleitungen, wie man praktisch etwas verbessern kann, waren im Krisenjahr Ausleihrenner. Trotz Streaming-Diensten wie Netflix wurden auch noch häufig DVDs ausgeliehen, bei Kindern sind Hörbuchserien „Die drei ???“ oder „Bibi und Tina“ weiterhin beliebt.

Ronja von Rönne – hier 2020 bei einer Lesung im Pavillon – ist bei den Besuchern der Stadtbibliothek eine nachgefragte Autorin. © Quelle: Samantha Franson

Nummer 1 bei den Kinderbüchern war mit 653 Entleihungen der 16. Band aus Jeff Kinneys Reihe „Gregs Tagebuch“, er trägt den Titel „ Volltreffer!“ Bei den Bilderbüchern lag Sven Nordqvists Klassiker „Pettersson zeltet“ (477 Entleihungen) vorn. Die Belletristik-Liste der Erwachsenen führt mit 367 Entleihungen Ronja von Rönnes Buch „Ende in Sicht“ an.