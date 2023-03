Die SPD im Stadtrat Hannovers fordert im Streit um einen Großauftrag der Stadtbibliothek den Verzicht auf eine europaweite Ausschreibung, weil dadurch inhabergeführte Buchhändler aus der Stadt benachteiligt würden. Die Verwaltung hält dagegen. Es gehe gar nicht um Einsparungen, sondern um Transparenz.

Hannover. Im Streit um die Neuausschreibung eines Großauftrags der Stadtbibliothek, der viele der rund 35 kleinen inhabergeführten Buchläden in Hannover in Existenznöte bringen könnte, fordert die SPD jetzt den Verzicht auf eine europaweite Ausschreibung. Am Wochenende hatte die Ratsfraktion einstimmig einen entsprechenden Antrag verabschiedet. Eine europaweite Ausschreibung sei gar nicht nötig, weil Bücher der Preisbindung unterlägen, sagt SPD-Kulturexpertin Belgin Zaman.