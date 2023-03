﻿Hannover: Stadtbibliothek sucht Mitarbeiter für Repair-Café

Hannover. Die Stadtbibliothek wird im Frühjahr in ihren Räumen ein sogenanntes Repair-Café eröffnen. Dafür sucht sie noch handwerklich begabte, ehrenamtliche Mitarbeiter. Nach der Öffnung sollen Besucher künftig an einem Sonnabendnachmittag im Monat einen kaputten Gegenstand in die Hildesheimer Straße 12 bringen. Dort können sie diesen gemeinsam mit den Mitarbeitern des Cafés wieder reparieren. Bei den Gegenständen kann es sich unter anderem um Kleidung, Möbel, Bücher oder Handys handeln.

Mit dem Projekt möchte die Stadtbibliothek die Reparatur als Alternative zum Wegwerfen fördern. Doch nicht nur für die Reparatur sucht die Bibliothek Ehrenamtliche, auch für die Begrüßung der Gäste und das Bereitstellen von Tee und Kaffee braucht sie Unterstützung. Interessierte können am Sonnabend, 25. März, um 11 Uhr für einen Infovormittag in die Stadtbibliothek gehen. Hierfür wird um eine Anmeldung gebeten, per E-Mail an bibliothek@hannover-stadt.de oder telefonisch bei Michael Stünkel, dem Leiter der Stadtbibliothek, unter (05 11) 16 84 35 61.