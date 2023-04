﻿Hannoversche Buchhändler bekommen für ihre Onlinepetition mehr als 3300 Unterschriften

Fußball, Oberliga

Ramlingen ist so gut wie gerettet, Egestorf punktet in Unterzahl

MIt dem 3:0 gegen den MTV Gifhorn hat der SV Ramlingen/Ehlershausen einen weiteren großen Schritt in Richtung Oberliga-Klassenerhalt gemacht. Björn Masur traf doppelt, Aljoscha Hyde jubelte mit dreifachem Salto. Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder wusste indes nicht so recht, was er mit dem 1:1 in Rotenburg anfangen sollte.