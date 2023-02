﻿Diese hannoverschen Buchhändler sehen sich in ihrer Existenz bedroht

Hannover. Sie lesen in Kindergärten vor, verschenken Bücher an Erstleser, holen Bestsellerautoren zu Lesungen in die Stadt, nehmen Schulbuchbestellungen auf und beraten Kunden, stellen Büchertische zusammen, sie sind oft die wichtigste kulturelle Anlaufstelle im Stadtteil – mehr als 35 inhabergeführte Buchhändler in Hannover sehen sich in ihrer Existenz bedroht, weil die Stadtbibliothek plant, die Belieferung mit Printmedien europaweit auszuschreiben. Bisher haben die hannoverschen Buchhändler die Kinder- und Sachbücher sowie Belletristik an die Stadtbibliothek geliefert. Nun könnte das Geschäft an große Ketten gehen, weil die Ausschreibung nicht nur die Bücher, für die ohnehin eine Preisbindung besteht, sondern auch sogenannte Veredelung (wie Laminierung und die Ausstattung mit einem Strichcode) miteinschließt. Das können kleine Geschäfte nicht leisten.

Anja Schröder von der Merz-Buchhandlung im Sprengel Museum: Ohne das Geschäft mit der Stadtbibliothek kann sie sich vielleicht bald ihre Ladenmiete nicht mehr leisten. © Quelle: Tobias Wölki

Für die einzelnen Buchhändler bedeutet der Verlust des Geschäfts mit der Stadtbibliothek Einbußen zwischen 10.000 und 30.000 Euro. „Wir werden wahrscheinlich die Ladenmiete nicht mehr zahlen können“, sagt Anja Schröder von der Merz-Buchhandlung im Sprengel Museum, die ihr Geschäft ohnehin bald für anderthalb Jahre schließen muss, weil das Museum im Zuge einer Brandschutzsanierung umgebaut werden muss. Ob sie danach überhaupt wieder öffnen könne, sei unklar.

Einen neuen Mitarbeiter werde ich jetzt erstmal nicht mehr einstellen, die Perspektive ist zu unsicher: Anne Fiedler von der Kleefelder Buchhandlung. © Quelle: Tobias Wölki

Anne Fiedler von der Kleefelder Buchhandlung wollte eigentlich einen neuen Mitarbeiter einstellen. Angesichts der unsicheren Zukunftsperspektive werde sie erstmal davon Abstand nehmen, sagt sie in einer Gesprächsrunde mit hannoverschen Buchhändlern am Donnerstag im Buchladen „Annabee“ in Linden-Mitte. „Wir sind kulturelle und soziale Anlaufstelle im Kiez“, sagt Michael Steinberg von der Buchhandlung Erich W. Hartmann in der Südstadt.

„Wir sind Anlaufstelle im Kiez“: Michael Steinberg von der „Erich W. Hartmann Buchhandlung“ in der Südstadt. © Quelle: Tobias Wölki

Die Pläne der Stadtbibliothek träfen die Läden nach drei schwierigen Jahren mit Pandemie und Kostenexplosion durch den Ukraine-Krieg, sagt Barbara Thume von der Buchhandlung „Bücherwurm“.

„Wir haben schwierige Jahre hinter uns und jetzt auch noch das“: Barbara Thume von der Lister Buchhandlung „Bücherwurm“. © Quelle: Tobias Wölki

Dirk Eberitzsch von „Leuenhagen & Paris“ betont, dass viele kleine Buchhändler ihr Geschäft mit Herzblut betrieben. Man könne nicht einerseits gegen die Verödung der Innenstadt und für lebendige Stadtteile kämpfen und andererseits Buchhändler durch derartige Ausschreibungen in Existenznöte treiben.

„Die Stadt will doch eigentlich lebendige Stadtteil, warum treibt sie dann Buchhändler in Existenznöte?“ Dirk Eberitzsch von „Leuenhagen & Paris“. © Quelle: Tobias Wölki

Indem man die Bücher zusammen mit den Nebenarbeiten ausschreibe, werde die Buchpreisbindung unterwandert. Konrad Baumer von der Buchhandlung „Sternschnuppe“ spricht von einem „Schlag ins Kontor“.

„Wie ein Schlag ins Kontor“: Konrad Baumer von der Buchhandlung „Sternschnuppe“ in Groß-Buchholz. © Quelle: Tobias Wölki

Er pflege seit Jahrzehnten eine sehr gute Beziehung zur Stadtbibliothek, sagt Helmut Krüger von der Bücherstube „Leonie Konertz“ an der Lister Meile, sei Mitglied im Verein der Freunde der Stadtbibliothek.

Seit Jahren eine enge Beziehung zu Stadtbibliothek: Helmut Krüger von der Bücherstube „Leonie Konertz“ ist enttäuscht. © Quelle: Tobias Wölki

Protestbrief an Kulturstaatsministerin Roth

Ein über Jahre faires und gut funktionierendes System solle auf einmal abgeschafft werden, monieren die Händler. Sie wollen kämpfen, ihre Kundinnen und Kunden mobilisieren, mit Politkern sprechen, schon für die nächste Woche sind weitere Gespräche geplant. Die Inhaberinnen von „Annabee“ haben einen jetzt Protestbrief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verfasst. In anderen Städten wie Leipzig sei die europaweite Ausschreibung auch verhindert worden, sagt Melanie Micudaj von „Annabee“. Statt einige wenige große Aufträgen könne man auch kleinere Lose mit einem Einzelvolumen von 10.000 Euro ohne Nebengewerke ausschreiben. Das sei dann für Anbieter von außen nicht lukrativ.

Sie führen den Lindener Buchladen „ Annabee“ und haben einen Protestbrief an Kulturstaatssekretärin Claudia Roth (Grüne) geschrieben : Bettina Groh (von links), Carolina Momma, Melanie Micudaj, Melanie Beyer und Anna Renate Willms. © Quelle: Tobias Wölki

Kommunalpolitiker wollen europaweite Ausschreibung verhindern

Auch Kommunalpolitiker sind alarmiert und wollen durch Verhandlungen mit Abgeordneten in Brüssel und Berlin eine europaweite Ausschreibung verhindern: „Es geht nicht nur um lokale Kultur, es geht auch um den lokalen Handel“, sagt der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat, Liam Harrold, „wo ein politischer Wille ist, da ist auch ein Weg.“ Belgin Zaman (SPD) hebt die Bedeutung der Buchläden hervor: „Die verkaufen nicht nur Bücher, sie sind viel mehr.“ Möglicherweise könne die Ausschreibung zumindest um ein Jahr nach hinten verschoben oder aufgesplittet werden.

Noch gebe es in der Südstadt drei inhabergeführte Buchläden, sagt Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne). Ohne diese Läden wäre die Südstadt das, was Döhren jetzt schon ist: „Ein Stadtteil ohne Buchladen.“