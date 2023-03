﻿Spannende Fakten und versteckte Orte in Hannover: „StattReisen“ bietet wieder Stadtführungen an

Was ist die Geschichte hinter dem Pferd vor dem Welfenschloss in der hannoverschen Nordstadt? Wer waren wichtige Frauen und wo wird jüdisches Leben in der Stadt sichtbar? Der Verein „StattReisen“ bietet wieder Stadtführungen an – zu ganz besonderen Themen.

Hannover. Albrecht Dürr hält eine Abbildung des Sachsenrosses über seinen Kopf. Die Teilnehmer der Tour rätseln: Was unterscheidet dieses Pferd von dem Bronzepferd vor dem Welfenschloss? Auf die Antwort kommt niemand. Dürr erklärt: „Das Sachsenross steigt. Das Pferd vor dem Schloss scheut – weil es eine Kopie des Pferdes in der „Löwenkämpfer-Gruppe“ ist, einem Werk des Künstlers Albert Wolff. Dort liegt zu den Füßen des Pferdes ein Löwe, vor dem es zurückweicht.“ Dürr ist Architekt und pensionierter Stadtbaurat. Für den Verein „StattReisen“ leitet er die Tour „Welfenschloss und Wissenschaft“. Darin soll es sowohl um die Architektur des imposanten Schlosses und Unigebäudes in der Nordstadt gehen, aber auch um die universitäre Ausbildung, also die Gebäude und die Menschen darin.

Tourleiter Dürr schlägt den Bogen von den Anfängen des Welfenschlosses über den Zweiten Weltkrieg, das Conti-Hochhaus bis zur heutigen Universitätsachse, die sich mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen bis nach Garbsen ausgebreitet hat.

Hat interessante Fakten parat: Albrecht Dürr leitet die Tour. © Quelle: Jan Fischer

Seit 33 Jahren gibt es die Stadtführungen von „StattReisen“ schon. Der Verein hat sich nicht nur sozial verträgliche Städtetouren und „sanften“ Tourismus auf die Fahnen geschrieben, sondern möchte Schwerpunkte auch auf Minderheiten und kontroverse Themen legen. Angeboten werden beispielsweise Führungen zu jüdischer Geschichte oder zu wichtigen Frauen in der Stadtgeschichte.

Bei der Tour „Welfenschloss und Wissenschaft“ geht es auch um die seitens der Universität nicht immer gut gelungene Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Allerdings konnten die Touren erst in diesem Frühjahr wieder anlaufen – die Pandemie hätte vieles ausgebremst, sagt Dürr. Gerade das Betreten der Universitätsgebäude ginge erst seit kurzer Zeit wieder.

Ein Gebäude mit langer Geschichte: Das Welfenschloss in der hannoverschen Nordstadt. © Quelle: Leibniz Universität Hannover

Nicht nur fachliche Kompetenz gefragt

Es sei gar nicht so einfach Stadtführer zu werden, sagt Dürr. Es ginge nicht nur um fachliche Kompetenz. Für „StattReisen“ musste er einen Workshop durchlaufen, an dessen Ende eine Probeführung stand. Er habe eine eigene Stadtführung ausgearbeitet, die bei ihm erst im zweiten Versuche abgenommen wurde. Außerdem gäbe des Coachings mit Schauspielern. „Das ist jedes Mal anders, jedes Mal eine Herausforderung“, sagt er, gerade weil die Gruppen oft sehr unterschiedlich seien. Mittlerweile führt Dürr auch eine Tour zu Gottfried Wilhelm Leibniz und eine zu Lichtkunst in Laatzen durch.

Mehr als 60 solcher Touren bietet der Verein an – zu Stadtgeschichte, Kulinarik, zeitgenössischer Kunst und Stadtteilen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelangen teilweise auch an Orte, an die sie sonst nicht kommen, etwa zur Geisterstation um Hauptbahnhof oder in die Heinz von Heiden-Arena. In „Wissenschaft und Welfenschloss“ geht es mit Führer Dürr in den Senatssaal der Universität. Immer geht es auch um versteckte Orte: Wer weiß schon, dass die beleuchteten Bänke im Welfengarten dem früheren Verlauf der im Garten angelegten Grachten folgen?

Seltener Besuch: Für die Tour „Welfenschloss und Wissenschaft“ geht es auch in den 14. Stock des Conti-Hochhauses. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Und im 14. Stock des Conti-Hochhauses sind die meisten Hannoveraner, trotz des Ausblicks weit über die Stadt hinaus, ja auch eher selten. Am Ende ist es also eine Entdeckungsreise – auch von Dingen, Gebäuden, und Geschichten, an denen man sonst täglich vorbeigeht, ohne sie weiter zu beachten. Die eigene Stadt kennt man ja immer am wenigsten.

Gebucht werden können die Touren von des „Stattreisen e.V.“ unter https://www.stattreisen-hannover.de/. Dort sind auch alle Termine und Themen der kommenden Touren zu finden.