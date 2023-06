Das ist diese Woche im Aufhof in der Altstadt los

Hannover. Der Aufhof an der Marktkirche präsentiert auch in den kommenden Tagen Ideen und Formate zu Stadtentwicklung, Innovationen und Kultur. Die Studierenden der Hochschule Hannover treffen sich im ehemaligen Kaufhof-Gebäude zu Workshops und Seminaren. Die Konsolensammlung im Gamingzentrum „Hi-Score“ kann nicht nur betrachtet, sondern auch ausprobiert werden. Und ein Café lädt zum Verweilen ein. Der Aufhof ist dienstags bis sonnabends kostenlos von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

13. Juni: Am Dienstag lädt der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten zu einem Abendvortrag mit dem Titel „Impulse und Ideen aus Rotterdam für Hannovers Stadtraum“ ein. Zu Gast ist um 19 Uhr Job Floris vom Rotterdamer Architekturbüro Monadnock. Das international bekannte Büro plant für Hannover neben einem Hochhauskomplex am Küchengarten auch den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt. Floris wird in englischer Sprache über seine Entwurfsmethodik und die beiden Projekte in Hannover berichten. Im Anschluss ist ein Austausch mit dem Vortragenden über die Wandelbarkeit innerstädtischer Monostrukturen geplant.

15. Juni: Um 18 Uhr beginnt das HAZ-Forum zum Thema Innenstadtentwicklung. Dabei diskutiert Stadtbaurat Thomas Vielhaber mit Ariane Jablonka vom Klavierhaus Döll und dem Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Martin Prenzler. Zu Gast sind zudem die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverband Hannover, Karin Schindler-Abbes, und Michael Volland, Gründer des Geschäftes Vaund. Die Moderation übernimmt Conrad von Meding.

16. und 17. Juni: Am Freitag und Sonnabend Tagen steigt der „Hackathon Kulturdreieck“. Es geht dabei darum, digitale Ideen für die Schaffung eines zusammenhängenden und smarten Kultur- und Kreativquartiers rund um Oper, Schauspiel und Künstlerhaus zu entwickeln. Entsprechend sind auch die Intendantinnen Laura Berman und Sonja Anders sowie Kathrin Dittmer vom Literaturhaus und Christoph Platz-Gallus vom Kunstverein dabei. Man möchte gemeinsam über künstlerische Interventionen, barrierefreie Digitalangebote und innovative Formate diskutieren. Am 16. Juni 2023 läuft das Programm der Stabsstelle Kulturmanagement mit zahlreichen Impuls-Vorträgen ab 12 Uhr. Am 17. Juni geht es um 9.30 Uhr weiter. Besonders spannend dürften die Ideenvorstellungen am späten Nachmittag sein. Dazu sind auch Kulturinteressierte der Stadt herzlich eingeladen.

In der Woche drauf geht es am 20. Juni um 16 Uhr unter dem Titel „Futur X Head Box X – New Ways of Working“ um künftige Arbeitswelten. Vom 21. bis 23. Juni läuft das Innovercity-Festival, das Wissenschaft und Forschung allgemein verständlich vermitteln will. Und am 27. Juni wird die Abschlussveranstaltung zum Smart-City-Projekt geboten.

