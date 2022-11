﻿Stadtmitarbeiter verärgert: „Hannover spart sich kaputt“

Da braut sich was zusammen: Im Rathaus hängt der Haussegen zwischen Verwaltungsspitze und Personalvertretern schief.

Hannover. Drohende Privatisierung von städtischen Bädern, mögliches Schließen von Kultureinrichtungen und immer mehr Arbeit in den Ämtern – Hannovers Verwaltungsmitarbeiter sind verärgert über den harten Sparkurs der Stadtspitze. Die jüngste Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift titelt „Hannover spart sich kaputt“ und schlägt ungewöhnlich kritische Töne in Richtung Rathausführung an.

„Das wird nicht mehr lange gutgehen“, heißt es unter anderem. Thomas Schremmer, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats, warnt davor, dass der vormalige Zusammenhalt von Belegschaft und Stadtführung Risse bekomme. „Die Streichliste hat uns maximal verärgert“, sagt er.

Kämmerer: „Ein Weiter-so gibt es nicht“

Bei der Stadtspitze ist die Kritik angekommen, am Kurs dürfte sich aber wenig ändern. „Wir nehmen das ernst, wenn die Beschäftigten ihre Sorgen zum Ausdruck bringen“, sagt Axel von der Ohe (SPD), Kämmerer und Erster Stadtrat. Kürzlich habe man die Mitarbeiter zu einer Versammlung eingeladen, um in einen Dialog über das Sparprogramm zu treten. 50 Teilnehmer seien vor Ort gewesen; 1000 Beschäftigte hätten sich online dazugeschaltet. Im Januar soll es einen weiteren Termin geben. „Klar ist aber: Ein Weiter-so gibt es nicht“, betont von der Ohe. Mit der Konsolidierung des Haushalts gehe eine Modernisierung der Verwaltung einher, von der am Ende auch die Mitarbeiter profitierten, ist der Kämmerer überzeugt.

Kritiker: Personalratschef Thomas Schremmer wettert gegen die „Streichliste“ der Verwaltung. © Quelle: Katrin Kutter

Das scheinen Personalrat und Teile der Belegschaft inzwischen zu bezweifeln. Noch vor einigen Monaten sah es danach aus, als würden Personalvertreter und Stadtspitze einen gemeinsamen Weg gehen. Man war sich einig, dass Hannovers Verwaltung dringend einen Digitalisierungsschub braucht. Strenge Hierarchien sollten zu Gunsten von „agilen Teams“ aufgebrochen, der Einstieg von Quereinsteigern erleichtert werden, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Der Personalrat zeigte sogar Entgegenkommen beim heiklen Thema Ausgliederung von Verwaltungsteilen. Nicht alles müsse die Stadt selbst machen, fanden auch Personalvertreter und dachten unter anderem an das stupide Einscannen von Akten. Doch dann legte die Stadtspitze ihr Spar- und Konsolidierungspaket vor.

Mitarbeiter klagen über hohe Arbeitsbelastung

Darin schlägt die Rathausführung unter anderem vor, Bäder in die Hände von Vereinen zu geben und den Rotstift bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen anzusetzen. „Für die Kolleginnen und Kollegen heißt das jetzt: Verunsicherung, Angst, Frustration“, schreibt ein Stadtbeschäftigter in der Mitarbeiterzeitung. Eine Angestellte im Bäderamt meint, dass bei ihr und ihren Kollegen die Angst vor Privatisierung umgehe.

Beschäftigte im Sozialamt klagen, dass die Arbeitsbelastung ohnehin kaum noch auszuhalten sei. Ähnlich sieht das auch der Chef des Forstbetriebs: Immer mehr Aufgaben müsse der Betrieb übernehmen, das Personal sei überlastet. „Einsparen und gleichzeitig Wachsen funktioniert am Ende nicht“, schreibt er.

Hält Kurs: Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) verteidigt das Sparpaket und will mit den Mitarbeitern reden. © Quelle: Christian Behrens

Anwohnerparkzonen ausweiten? Dafür gibt es kein Personal

Verärgert sind Mitarbeiter auch über Wünsche wie die massive Ausweitung von Anwohnerparkzonen, die sowohl von der Stadtspitze als auch von der grün-roten Ratskoalition herangetragen werden. „Mehreinnahmen aus Parkgebühren klingt erstmal gut, allerdings haben wir weder das Personal, neue Parkzonen für das gesamte Stadtgebiet zu planen, noch sie dann zu beschildern“, schreibt ein Beschäftigter aus dem Verkehrsamt.

Die einzige Stelle für Anwohnerparken sei seit eineinhalb Jahren mangels Interessenten vakant. Ohnehin gebe es im Verkehrsbereich mehr als zehn Prozent unbesetzte Stellen. „Die Stimmung? Ist genauso schlecht wie die Lage“, meint er.