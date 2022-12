﻿„Es droht der Verlust der gesamten historischen Substanz“: Stadtpark am HCC ist marode

Der 1913 entstandene Stadtpark am Hannover Congress Centrum ist in die Jahre gekommen. Es drohe „der Verlust der historischen Substanz“, meinen Fachleute bei der Stadt Hannover. Das habe auch mit Vandalismus zu tun: Menschen klettern nachts über Mauern, trampeln auf Beeten herum und beschädigen Bauwerke.

In die Jahre gekommen: Der Stadtpark am HCC muss dringend erneuert werden.

Hannover. Absterbende Bäume, brüchige Mauern, veraltete Technik – der Stadtpark am Hannover Congress Centrum (HCC) ist in die Jahre gekommen. „Es droht der Verlust der gesamten historischen Substanz in dem Gartendenkmal“, sagte Manuel Kornmeyer, Gartenexperte bei der Stadt Hannover am Montag im Umweltausschuss. Daher wolle die Stadt jetzt gegensteuern mit einer kurzfristigen Sanierung und langfristigen Konzepten für den geschichtsträchtigen Park.

Erste Bundesgartenschau im Stadtpark Hannover

Die 6,3 Hektar große Fläche war 1913 angelegt und 1933 erheblich erweitert worden. 1951 fand in dem Park die erste Bundesgartenschau statt. Das Ereignis war prägend für die Gestaltung des Gartens. So legte die Stadt in jener Zeit unter anderem den bekannten Rosengarten mit seiner Pergola an. Später kam noch ein japanisches Teehaus dazu, als Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Hiroshima und Hannover.

Viele Veranstaltungen: Im Stadtpark finden unter anderem die Pflanztage statt. © Quelle: Nancy Heusel

Zunehmend Schäden durch Vandalismus

Jetzt kämpft die Stadt mit mehreren Problemen. Leitungen und Technik in der Anlage sind veraltet. Pergolen, Mauern und Wege seien zum Teil „abgängig“, wie Kornmeyer das nennt. Erschwerend komme hinzu, dass Vandalismusschäden zunähmen. Menschen kletterten nachts über Mauern, trampelten auf Beeten herum und beschädigten Bauwerke im Park. „Zudem spüren wir einen gewissen Veranstaltungsdruck“, erläutert Kornmeyer. Immer mehr Anfragen von Unternehmen für Feiern und Empfänge im Stadtpark gingen bei der Verwaltung ein. Das sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, aber der Garten und seine Pflanzen würden dadurch auch stark belastet.

CDU wünscht sich zeitgemäße Gestaltung

„Wir wollen jetzt ein Veranstaltungskonzept erstellen und den Park in Teilflächen aufteilen“, kündigt der Grünflächenexperte an. Diese Flächen könne die Stadt getrennt vermieten. Zudem sei ein Konzept für eine zeitgemäße Bepflanzung in Arbeit, die unter anderem den Klimawandel berücksichtigen solle. Als Sofortarbeiten kündigt die Stadt an, die Bewässerung und die Beckenbeleuchtung zu modernisieren. „Später werden wir Fontänen und die Pergola im Rosengarten erneuern“, kündigt Kornmeyer an.

Ratspolitiker begrüßen die Pläne. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Schwung in die Sanierung kommt“, betont CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt. Der Stadtpark dürfe nicht vergessen werden und brauche eine zeitgemäße Gestaltung abseits der aktuellen Waschbeton-Ästhetik. FDP-Ratsfrau Ulla Ihnen wünscht sich ebenfalls „mehr Aufmerksamkeit für den Stadtpark“.