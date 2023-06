﻿Stadtradeln in der Region Hannover startet mit Auftaktfest am Maschsee

Fahrradwettbewerb

Mit einer großen Auftaktveranstaltung am Maschsee-Nordufer beginnt am Sonntag, 4. Juni, der diesjährige Fahrradwettbewerb Stadradeln in der Region Hannover. Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wird dafür in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr zwischen Kurt-Schwitters-Platz und Geibelstraße für den Autoverkehr gesperrt.

