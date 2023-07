﻿Stadtspaziergang Limmer: Als der Pastor wie ein Rockstar predigte

Hannover. „Viele fragen sich: Was gibt es eigentlich in Limmer? Da ist doch nix los.“ So provokant beginnt Wolfgang Schiemann die Stattreisen-Führung „Stadtteil im Aufbruch“ – und beweist während des Spaziergangs direkt das Gegenteil. In Limmer ist sehr wohl was los. In Limmer passiert auch viel – und ist auch schon immer viel passiert.

Schiemann (64), erfahrener Stadtführer und Schausteller, führt die Teilnehmenden des Stadtspaziergangs zuerst in die Vergangenheit. In der Sackmannstraße versammeln wir uns und genießen die Ruhe. Hier, an der kleinen Straße vor der alten St.-Nikolai-Kirche stehend, umgeben von Fachwerkhäusern, lässt sich schnell vergessen, dass Limmer kein kleines Dorf im Nirgendwo ist, sondern zu einer Großstadt mit über 500.000 Einwohnern gehört.

Dorfcharme am Kirchplatz: Dieses alte Fachwerkhaus steht an der Nikolai-Kirche. Seine Inschrift erzählt von einem großen Brand im Jahr 1808, der viele Häuser zerstört hat. © Quelle: Nancy Heusel

Die Kirche selbst sei von 1685 bis 1718 eine kleine Berühmtheit in der Region gewesen. Ihr damaliger Pastor Jakobus Sackmann sei „damals wie ein Rockstar“ gewesen, so Schiemann, und habe Publikum aus ganz Hannover angezogen. Der Grund: Sackmann predigte nicht auf Latein, sondern auf Calenberger Platt und war damit auch für das einfache Volk verständlich. Außerdem soll er kein Blatt vor den Mund genommen zu haben – das lasterhafte Leben von Herzog Ernst August und seiner Mätresse soll laut und regelmäßig beschimpft worden sein. Gute Unterhaltung für die Bauern von Limmer.

Vom kleinen Dorf zum Industriegebiet

Die Gruppe spaziert weiter durch die Zeit – die Industrialisierung hat begonnen und Fabrikgebäude und Arbeiterunterkünfte mit sich gebracht. Färbereien, Bettfederfabriken, Gummiwaren – viele Unternehmen begannen in Limmer direkt an der Leine und existieren noch heute. Die Reinigungsfirma Stichweh und der Reifenhersteller Continental fanden in diesem kleinen Dorf ihren Anfang und veränderten das Bild des Stadtteils nachhaltig. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich zu dieser Zeit.

Der Stichweh-Leinepark: Während der Industrialisierung formten Färbereien und Fabriken das Bild von Limmer. © Quelle: Nancy Heusel

„So viele Menschen wollten unterhalten werden“, erklärt Schiemann und zeigt mithilfe einer alten Postkarte, wie das heutige Restaurant „Schwanenburg“ Ende des 19. Jahrhunderts ausgesehen hatte. Ein hübscher Vergnügungspark mit Tanzsälen, Kaffeegarten und Musikpavillon an der Leine sollte die Arbeiter und Arbeiterinnen ablenken. Dazu kamen (sehr viele) Kneipen, Lebensmittelläden und andere kleine Warenhändler. Nach zwei Weltkriegen schrumpfte und verarmte Limmer wieder, nun sollen neue Projekte das Leben in den Stadtteil zurückbringen.

Das Limmer der Zukunft – die Wasserstadt

Auf dem alten Continental-Fabrikgelände wird die Wasserstadt zwischen dem Stichkanal Hannover-Linden und dem Verbindungskanal zur Leine gebaut. Der alte (aber restaurierte) Turm von Continental bleibt stehen und thront über dem noch sehr kargen und sandigen Bauplatz. 1800 Wohnungseinheiten werden hier errichtet, darunter auch 20 Prozent Sozialwohnungen. Der Nachhaltigkeit wegen ist geplant, dass viele Autostellplätze außen vor bleiben sollen – Lastenräder, Carsharing und viele Grünflächen sollen Vorrang haben.

Hier entsteht das neue Limmer: Die Wasserstadt auf dem alten Continental-Fabrikgelände. © Quelle: Nancy Heusel

Wird so die Zukunft von Limmer aussehen? Moderne, soziale und nachhaltige Wohnkomplexe? Stadtführer Schiemann ist selbst noch skeptisch. Er kann sich nicht vorstellen, wie ganze Familien ohne Auto und Parkplatz ihre Wocheneinkäufe organisieren sollen. Die zwei jungen Studierenden – und Teilnehmenden an der Führung – Anna-Lena Vetter und Moritz Olms bewerten das Experiment dagegen positiv und freuen sich über alternative Lebenskonzepte. Was die Zukunft bringt, weiß niemand. Dennoch wird die Wasserstadt, wie auch schon viele Großprojekte vor ihr, das Bild von Limmer nachhaltig verändern und zeigt: In Limmer ist definitiv was los!

Nächste Tour: Samstag, 9. September, 16.30 bis 18.30 Uhr, Kosten: 12 Euro, ermäßigt: 9 Euro.

Weitere Informationen unter www.stattreisen-hannover.de.

