Verkehr

Baustelle Südschnellweg: Schützenallee zwei Monate lang für den Verkehr gesperrt

Sowohl Auto- und Radfahrende als auch Fußgängerinnen und Fußgänger müssen im Bereich der Baustelle am Südschnellweg Umwege in Kauf nehmen: Voraussichtlich bis Oktober ist die Schützenallee in Döhren für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Vorarbeiten für die Errichtung der Ersatzbrücke über die Hildesheimer Straße.