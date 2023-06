﻿Alter TiHo-Sportplatz: Stadtverwaltung will Wohnungsbau verhindern

Innenstadt

NS-Zeit: Darum erinnert eine Gedenktafel an Hannovers verfolgte Freimaurer

Den Nazis waren die Freimaurer ein Ärgernis. Sie richteten im Logenhaus an der Herrenstraße in Hannover ein „Antifreimaurermuseum“ ein. Nun erinnert eine Gedenktafel an dieses Kapitel der Geschichte.