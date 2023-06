﻿Bürger planen Projekte für die Nordstadt

Nordstadt. Mit kleinen Projekten das Leben im Stadtteil verbessern: Das ist die Idee hinter dem neuen Stadtteilfonds für die Nordstadt. Ab 1. Juni können sich Bürgerinnen und Bürger mit einer eigenen Idee um Förderung bewerben.

Ob ein begrüntes Hochbeet, eine Oase für Wildbienen oder ein Müllsammel-Mobil – wichtig dabei ist, dass das Projekt der Allgemeinheit zugutekommt. 50 bis 500 Euro kann es, je nach Bedarf, für ein Vorhaben geben.

Engagiert sich in der Nordstadt: Der Verein Wasmitherz. © Quelle: Magnus Altendorf

Der Verein Wasmitherz hat den Fonds mehr als ein Jahr lang mit Vereinen und Initiativen in der Nordstadt diskutiert und vorbereitet. 5000 Euro stehen aktuell im Stadtteilfonds zur Verfügung, davon kommen 2500 Euro von der Hannoverschen Volksbank, 200 Euro von der Bäckerei Göing und 500 Euro vom Bezirksrat Nord.

Ideenwerkstatt am 1. Juli

Zum Auftakt läuft am 1. Juli ab 15 Uhr eine Ideenwerkstatt für soziale und ökologische Projekte in der Lutherkirche. „Wir wollen darüber nachdenken, was der Stadtteil braucht. Und wir hoffen, dass viele Menschen mitmachen“, sagt Alina Zimmermann von Wasmitherz. Ab 18 Uhr stellen Einzelne oder Gruppen ihre Idee vor und werben dafür um Unterstützung.

Organisiert seit mehr als fünf Jahren Aktionen für die Nachbarschaft: Der Verein Wasmitherz, in dem Alina Zimmermann und Priyesh Bandheri aktiv sind. © Quelle: Ilona Hottmann

Denn damit eine Idee es in die Förderung schafft, muss sie Zustimmung von Menschen aus der Nordstadt finden. Theoretisch kann jede Person aus dem Stadtteil abstimmen, welche Projekte Geld bekommen.

Abstimmung per App

Tatsächlich ist es etwas komplizierter. Der Verein Wasmitherz nutzt für die Entscheidungsfindung die App „Flarity“. Nordstädter, die miteinscheiden wollen, müssen sich dafür auf der digitalen Plattform registrieren. Der Verein „Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit“ hat sie entwickelt, um Abstimmungen über Fördergeld „einfach und partizipativ“ zu gestalten.

Ideengeber stellen ihr Projekt auf der Plattform vor, inklusive der Höhe der benötigten Geldsumme. Der Vorschlag bleibt sieben Tage auf der Website. Finden sich bis dahin nicht genügend Unterstützer, ist er abgelehnt.

Registrierte Nordstädterinnen und Nordstädter dürfen insgesamt 15 Punkte vergeben, die sie auf einen Vorschlag konzentrieren oder auf verschiedene Projekte verteilen können.

„Wir hoffen, dass möglichst alle Projekte umgesetzt werden können“, sagt Zimmermann. Der Verein bemüht sich, Geld für eine zweite Runde im Herbst einzusammeln. Wunschziel ist es, den Fonds für Bürger-Projekte zweimal im Jahr aufzulegen.

Über die Webseite www.30167stadtteilfonds.de können sich Privatpersonen (ab 14 Jahren) und Vereine ab 1. Juli, 18 Uhr, bewerben.

