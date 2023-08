﻿Hannoversche Autoren bieten Schreibkurse an

Hannover. Wer Interesse am Schreiben hat, kann von August bis November gemeinsam mit Autorinnen und Autoren, die sämtlich aus Hannover kommen, kreativ werden. Egal ob mit oder ohne Vorerfahrung, jung oder alt: Das Projekt der Stadtteilkultureinrichtungen „Hannover in Kapiteln – Geschichten aus den Stadtteilen“ bietet für alle ein passendes Programm.

Elf verschiedene Schreibwerkstätten werden von neun Autorinnen und Autoren aus der Landeshauptstadt angeboten. Die Workshops finden in verschiedenen Stadtteilkultureinrichtungen statt und sind entweder kostenfrei oder für maximal 10 Euro buchbar. In zwei- bis vierstündigen Kursen wird dabei sowohl kreativ als auch autobiografisch geschrieben.

Von Poesie auf Arabisch bis zu Horrorgeschichten

„Halt meine Hand, wenn die Dunkelheit aus den Zeilen kriecht ...“, heißt zum Beispiel die kostenlose Schreibwerkstatt, die Rike Prozek am Freitag, 13. Oktober, im Stadtteilzentrum Lister Turm leitet. Hier werden Grusel- und Horrorgeschichten fabriziert. Für Menschen, die nicht so lange warten wollen und auf Arabisch schreiben können, gibt es am Mittwoch, 23. August, den Workshop „Kreatives schreiben auf Arabisch“ mit Hala Koutrach.

Darüber hinaus findet beispielsweise eine Schreibwerkstatt für Frauen, Lesben, intersexuelle, nichtbinäre, trans und agender (FLINTA*) Personen statt. Auch Kinder ab sechs Jahren können am Sonntag, 3. September, im Stadtteilzentrum Stöcken gemeinsam mit ihren Eltern schreiben.

Info: Alle Workshops finden Sie auf www.stadtteilkultur-hannover.de.

