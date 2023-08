﻿Zu wenig Geld für Tariflohn: Hannovers Stadtteilkulturzentren bitten um Hilfe

Hannover. Das Wort „Dilemma“ fällt schon ganz früh: Man könnte von einer Zwickmühle sprechen, in der sich die 13 Stadtteilkulturzentren in Vereinsträgerschaft wähnen und deshalb einen offenen Brief an die Stadtverwaltung und den Rat geschrieben haben, der, auch schon am Anfang, noch ein Wort enthält, das dieses Dilemma verdeutlichen soll. „Wir, die Vorstände von vereinsgetragenen Stadtteilkultureinrichtungen, wenden uns mit einem Hilferuf an Sie“.

Es geht mal wieder um Geld, und um eine Sonderstellung dieser Kultureinrichtungen wie beispielsweise die Kulturtreffs in Hainholz und Bothfeld, das Kulturbüro Südstadt oder die Bürgergemeinschaft Wülferode. Sie sollen laut eines sogenannten Kulturentwicklungsplans in Bezirken Kulturarbeit leisten, in denen es keine in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eingerichteten städtischen Freizeitheime und Stadtteilzentren gibt.

Zwischen der Stadt und den ehrenamtlich arbeitenden Vereinsvorständen werden Förderverträge für Gehälter, Mieten und andere Aufwendungen ausgehandelt, die nach maximal vier Jahren neu verhandelt werden. Die aktuellen Verträge laufen seit diesem Jahr und bis 2026, die Vorstände hätten diese soeben „zähneknirschend“ unterzeichnet, heißt es in dem Schreiben und weiter: „Hätten sie die Verträge nicht unterzeichnet, hätte es kein Geld mehr gegeben, und die Kulturvereine hätten ihre Arbeit einstellen müssen!“

„Das können die meisten Kulturtreffs nicht stemmen“

Die maximalen Fördersummen dieser sogenannten Zuwendungsverträge hatte die Verwaltung vorgegeben – inklusive zu erwartender Tarif- und Gehaltserhöhungen während der Vertragslaufzeit. Hier liegt das Kernproblem: Zugebilligt wurden den Vereinen je nach Einrichtung maximal 2,5 Prozent, ihre Berechnungen waren deutlich höher. Deshalb könne man die Mitarbeitenden, ohnehin oft geringer entlohnt als ihre Kolleginnen und Kollegen in den städtischen Einrichtungen, nicht mehr nach den gültigen Tarifen bezahlen. Bei Verträgen, denen eine Übernahme des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) zugrunde liege, müsse aber die gewerkschaftlich ausgehandelte Tariferhöhung gezahlt werden – aus dem eigenen Budget. „Das können die meisten Kulturtreffs nicht stemmen“, sagt Helmut Metzger vom Kulturtreff Hainholz. Auch eine Alterszusatzsicherung, die bei den städtischen Kollegenschaft dazugehöre, müsste der Verein für sein Personal selbst abschließen. „Wir in Hainholz haben das beispielsweise über die Bayerische Versorgungskammer gemacht“, sagt Metzger.

All das bringe die Vereinsvorstände eben in diese Zwickmühle, die Notwendigkeit, ein Loch mit einem anderen zu stopfen. Die Alternativen seien: Den nach TVöD bezahlten Mitarbeitenden per Änderungskündigung die Gehälter zu kürzen, weniger Personal zu beschäftigen oder weniger Angebote in der Kulturarbeit anzubieten.

„Nicht als Lohndrücker instrumentalisieren lassen“

Man wolle sich nicht als „Lohndrücker“ instrumentalisieren lassen. Die Vereinsvorstände fordern „gleiche Arbeit und gleiche Qualifikation brauchen gleichen Lohn“. Das müsse die Stadt gewährleisten. Ansonsten „sehen wir uns gezwungen, unser Kulturangebot entsprechend zu reduzieren, um die Gelder für die Gehälter bezahlen zu können.“ Das könne gerade angesichts der sozialen Dringlichkeit dieser Arbeit, unter anderem die Integrationsarbeit und die kulturelle Einbindung von Kindern und Familien, so nicht gewollt sein.

Die Vorstände hoffen nun, dass das Thema im Rat auf den Tisch kommt, um eben diesem Dilemma zu entgehen.

