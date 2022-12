﻿Einstimmiger Beschluss: Politiker aus Ricklingen wollen Kürzungen bei der Stadtteilkultur verhindern

Hannover. Das geplante Sparpaket der Stadt Hannover soll entschärft werden – das hat der Bezirksrat Ricklingen in seiner jüngsten Sitzung deutlich gemacht. In ihrem Änderungsantrag zum sogenannten Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) XI griffen die Antragsteller von SPD und Grünen zwei Themen besonders heraus: So soll die Stadt ihren Plan für Fusionen der 13 Stadtbezirksräte aufgeben; zudem lehnt der Bezirksrat Einsparungen in den Stadtteilzentren vehement ab. Beide Punkte beschlossen die Ricklinger Politikerinnen und Politiker einstimmig. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, tagt dann noch einmal der Rat der Stadt Hannover und nimmt sich voraussichtlich sowohl das Konsolidierungskonzept als auch den ebenfalls anstehenden Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt will mittelfristig 121 Millionen Euro einsparen

Die Verwaltung plant mittelfristig für die Jahre 2023 bis 2026 ein Sparpaket über rund 121 Millionen Euro. Es soll das Haushaltsdefizit mindern, das sich in diesem Jahr wohl auf mehr als 200 Millionen Euro belaufen wird. Enthalten ist in dem Kürzungskonzept bisher unter anderem auch ein Prüfauftrag für kommunale Gebäude und Einrichtungen. Ob tatsächlich Standorte aufgegeben werden, ist dort noch nicht festgelegt. Aber der Bezirksrat zeigte sich alarmiert, weil auch Stadtteilzentren und Jugendzentren unter die Lupe genommen werden könnten.

Die Schließung von Stadtteilkultureinrichtungen, so eine Forderung der Ricklinger Politikerinnen und Politiker, soll im HSK XI ausdrücklich ausgeschlossen werden. Ziel könne aber die „Erarbeitung eines Masterplans zur inhaltlichen Ausrichtung und Profilierung der Stadtteilzentren“ sein, heißt es. Einrichtungen wie das Stadtteilzentrum Ricklingen oder die Mühlenberger Weiße Rose seien gerade wegen ihrer Kulturangebote und wegen ihrem Bürgerservice wichtig für unterschiedliche Bedürfnisse, betonte etwa die SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann. Beide Institutionen hätten eine wichtige Strahlkraft im Stadtbezirk, betonte der Bezirksrat unisono.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Forderung: Zuschnitte der 13 Bezirksräte sollen bleiben

Ebenso vehement sprach sich der Bezirksrat gegen den städtischen Plan aus, die 13 Stadtbezirke zusammenzulegen. Das derzeitige System besteht seit 1981. Die Entscheidungsbefugnisse der Gremien sind gering, aber sie haben ein Mitsprache- und Anhörungsrecht. "Die Bezirksräte sind das Parlament für die Menschen vor Ort", heißt es in dem gemeinsamen Antrag von Rot-Grün zum Konsolidierungskonzept. Diese Aufgabe sei 2008 durch die Schaffung des Stadtbezirksmanagements untermauert worden – jedem der 13 Gremien ist ein sogenannter Manager sowie ein eigener Betreuer aus der Verwaltung zugeordnet. Auch diese personelle Besetzung stellt die Stadt nun aus Kostengründen infrage. Alle Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeister hatten sich bereits Ende November sowohl gegen die Fusion als auch gegen Stellenkürzungen bei der hauptamtlichen Unterstützung ausgesprochen.

Dieser Linie folgte nun der Ricklinger Bezirksrat. Das Gremium will auch keine Pool-Lösung für Stadtbezirksmanagement und Bezirksratsbetreuung. Schon jetzt gebe es eine hohe Arbeitslast bei den Hauptamtlichen, betonten die Vertreterinnen und Vertreter von Rot-Grün. Gleichwohl gestanden diese zu, dass es Einsparpotenziale geben könnte. Diese sollten aber nicht von der Stadtverwaltung allein ausgelotet werden. Stattdessen forderte der Bezirksrat eine Kommission, in der auch die Stadtteilpolitik eingebunden wären.

Bezirksrat will den Dialog mit der Stadtverwaltung

„Die Stadt wünscht sich mehr Effektivität? Dann sollte sie intensiver in den Dialog mit den Bezirksräten eintreten“, erklärte Grünen-Sprecher Wolfgang Farnbacher. Die Stadtteilgremien hätten die bessere Ortskenntnis und könnten insbesondere zu umfangreichen Vorhaben auch genauere Hinweise geben. „So etwas kann etliche Verfahren beschleunigen“, betonte Farnbacher. Die Fraktion FDP & Volt trug den Änderungsantrag ebenfalls mit, kritisierte aber, dass Rot-Grün weder im Bezirksrat noch auf Ratsebene ausreichend auf den Klimaschutz achte. „Dort werden städtische Aufwendungen gekürzt“, sagte Volt-Bezirksratsherr Erik Breves. Das sei trotz des Spardrucks nicht hinnehmbar.

Von Marcel Schwarzenberger