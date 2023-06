﻿Stadtteilzentrum Stöcken zeigt Ausstellung „Bunte Farben zum Leben“ der Künstlerin ﻿Oksana Tsvetyanska

Stöcken. Glück, Freude, Wärme – diese Emotionen möchte Oksana Tsvetyanska mit ihren Bildern ausdrücken. Unter dem Namen „Bunte Farben zum Leben“ verwirklicht die Künstlerin im Stadtteilzentrum Stöcken ihre erste eigene Ausstellung, die am Freitag eröffnet wurde. Bis zum 21. Juli können Kunstinteressierte ihre Bilder im Stadtteilzentrum Stöcken bewundern und erwerben. 25 Prozent des Erlöses fließt in den Kreativklub für Kinder.

Tsvetyanska arbeitet mit bunten, fröhlichen Farben. Viele ihrer Bilder zeigen Blumen, Pflanzen, Blätter. „Meine Inspiration liegt in der Natur“, erzählt sie. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 2001 in Deutschland, von Kindheit an war sie kreativ: „Ich habe gemalt, gebastelt, selber Kleidung genäht“, erzählt sie. 2017 hat sie ihren Kindheitstraum wahr werden lassen und ihr „Hobby zum Beruf“ gemacht.

Kinder können sich kreativ ausdrücken

Heute möchte sie Kindern die Möglichkeit geben, sich kreativ auszudrücken. Seit Februar 2023 gibt es den Kreativklub – „Schenke ein Lächeln“. In Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Stöcken und dem Verein „Hilfe von Herzen“ bietet Tsvetyanska ehrenamtlich einen Kurs für Kinder zwischen drei und zwölf an. 55 Bilder der Kinder sind nun ebenfalls im Stadtteilzentrum zu bewundern.

Mit dem „Sonnenuntergang“ fing es 2017 an: Oksana Tsvetyanska vor ihrem ersten professionellen Werk. © Quelle: Sonja Scheller

„Ich arbeite gerne mit verschiedenen Techniken“, sagt die Kunstschaffende. Diese Techniken sind unter anderem Collagen, Applikationen und Fluid-Art. Bei dieser besonderen Technik wird sehr flüssige Farbe mit unterschiedlichen Hilfsmitteln und Methoden – wie Föhnluft – auf der Leinwand verteilt. „Jedes Werk ist dadurch ein Einzelstück und individuell“, erklärt Tsvetyanska.

Stadtteilzentrum Stöcken öffnet Menschen die Türen

Mit ihrer Projektidee für den Kreativklub ist Tsvetyanska an das Stadtteilzentrum Stöcken herangetreten. „Gerade für die Kinder und Eltern ist das toll, weil der Bedarf hoch war, deshalb machen wir das gerne“, sagt die Leiterin des Stadtteilzentrums Stöcken, Carmen Müller. „Dafür sind wir da, dass wir Menschen die Türen öffnen und Anschluss anbieten. Das sind die ersten Schritte zu Integration.“

Diese 55 Werke haben die Kinder zur Ausstellung beigesteuert: Der zwölfjährige Andrey zeigt eines seiner Bilder. © Quelle: Sonja Scheller

Die Idee hinter dem Projekt sei, dass russisch- und ukrainischsprachige Kinder sich im Kurs ausleben und wohlfühlen können, berichtet Tsvetyanska. Aktuell besuchen rund 25 Kinder den Kurs. Der älteste Teilnehmer ist Andrey. „Am besten gefällt mir der Unterricht und, dass am Ende so schöne Bilder entstehen“, berichtet der Zwölfjährige, der seit einem Jahr in Deutschland lebt. Ein Stillleben, Bilder von einem Baum, einem Kirschblütenzweig und Fluid-Art-Bilder hat er zur Ausstellung beigetragen. Der Sechstklässler verrät, dass Kunst eines seiner Lieblingsfächer sei.

Der Kreativklub ist für alle Kinder offen

Der Kreativklub ist aber für alle Kinder offen. „Jeder, der Lust hat zu kommen, ist eingeladen“, sagt Tsvetyanska. Nicht deutschsprachige Kinder kommen mit der deutschen Sprache in Kontakt. „Sie lernen die deutsche Gesellschaft kennen und können hier Freunde treffen“, sagt die freischaffende Künstlerin. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei, die Künstlerin freut sich über Spenden, von denen Materialien gekauft werden können.

Farbenfroh: Oksana Tsvetyanska präsentiert ihre Werke. © Quelle: Sonja Scheller

Auf Anfrage bietet sie auch Kursstunden für junge Erwachsene und Jugendliche an, die in die Kunstwelt eintauchen möchten. Nach der Sommerpause soll es ab dem 1. August voraussichtlich einen Mutter-Kind-Kurs geben. Der Kurs soll die aus der Ukraine geflüchteten Menschen unterstützen. „Vier Hände, ein Kunstwerk“, sagt Tsvetyanska. „Es geht um das gemeinsame Gestalten von Müttern mit ihren Kindern.“

