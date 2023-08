Stadtwälder

Blick in die Baumkronen: Arndt Buchwald (li.) und Johannes Drechsel von der Stadt Hannover schauen sich jedes Jahr in der Eilenriede und anderen Stadtwälder den Zustand der Bäume an.

Auch in diesem Jahr schauen sich Hannovers Forstwissenschaftler die Bäume in den Stadtwäldern stichprobenartig an. Ihre Prognose: Die Schäden werden ähnlich hoch sein wie im vergangenen Jahr – trotz vieler Regenfälle.

