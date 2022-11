﻿Städtetag berät in Hannover über Flüchtlingszuzug und Energiekrise

Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern richtet neue Schülerbücherei ein

Die Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern hat mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins eine neue Schülerbücherei in einem ehemaligen Abstellraum des Schulgebäudes eingerichtet. Jeden Dienstag und Donnerstag in der ersten großen Pause öffnet die Bücherei für die Kinder.