Versammlung in Hannover

Weil es an Geld und Personal fehlt, sind viele Städte und Gemeinden in Schieflage geraten. Der niedersächsische Städtetag fordert von der Landesregierung 700 Millionen Euro zusätzlich. Präsident Frank Klingebiel fürchtet um den sozialen Frieden in den Kommunen.

