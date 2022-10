﻿Städtetag unzufrieden mit „Flüchtlingsgipfel“: Kommunen haben keine Kapazitäten mehr

Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin zeigen sich kommunale Spitzenverbände unzufrieden. Die Kommunen hätten schlicht keine Kapazitäten mehr, heißt es. In Hannover denkt man über die Einrichtung von Notunterkünften in Messehallen nach.

