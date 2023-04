﻿Das Städtoskoop in Hannover: Das Experiment gelingt

Eine große weiße Plastikblase erobert gerade die Herzen der Menschen in dieser Stadt. Das Städtoskoop. Die Sophienstraße am Künstlerhaus war ein würdiger Auftakt des Projekts, aber die eigentliche Mission des Städtoskoops läuft erst jetzt: Vahrenwalder Park, Sahlkamp, Fiedelerplatz, In der Rehre in Wettbergen – das Städtoskoop bringt Kultur in die Peripherie der Großstadt, an Orte, die nicht dafür bekannt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kulturzentren werden oft unterschätzt

Zwar bieten die Stadteilkulturzentren teilweise bemerkenswerte Programme, doch laufen diese meist hinter verschlossenen Türen und werden gern unterschätzt. Jetzt bespielen diese Zentren die Bubble – und diese verleiht ihnen Sichtbarkeit. Die Sphäre zieht selbst Menschen an, die bislang nicht zu Stadtteilveranstaltungen gehen. Manche sind regelrecht stolz, dass ein so außergewöhnliches Objekt ihren Stadtteil besucht. Die Faszination funktioniert generationsübergreifend: Die Älteren betasten neugierig die Plastikhaut, die Jüngeren machen Selfies für Instagram, und alle schauen hinein. Und machen im besten Fall gleich mit.

Wie ein lebender Organismus

Das Städtoskoop belebt, begeistert und inspiriert – fast wie ein lebender Organismus. Abends wird die Luft abgelassen, die Hülle legt sich über die Technik, die Bubble geht schlafen. Das hat sie sich verdient. Morgens werfen die Mitarbeiter den Kompressor an, und das Städtoskoop erwacht. So könnte es eigentlich weitergehen. Hannover hat ja noch so viele Stadtteile, die die Bubble noch nicht kennen.