﻿„Städtoskoop“: Mit diesen Aktionen stellen sich Institutionen im Stadtbezirk Misburg-Anderten vor

Beim Swingtanz mit Livemusik ist das „Städtoskoop“ am Vahrenwalder Park gut besucht – so voll soll es auch beim Stop in Misburg werden.

Hannover. Nach dem gelungenen Auftakt in Hannovers Innenstadt macht das mobile „Städtoskoop“ Halt in den Stadtteilen – zuletzt im Sahlkamp und in Vahrenwald. Die Kulturblase, die wie ein überdimensionierter Plastiksack aussieht, soll Erlebnisort für Kultur und Austausch sein, aber zugleich auch die Kultur rausholen aus Konzertsälen und Museen und zudem bei den Menschen Lust aufs Mitmachen wecken, die sonst wenig Kontakt mit etablierten Kulturformen haben. Das Programm zumindest bietet dafür genug Bandbreite. Vom Montag, 24. April, bis Mittwoch, 26. April, gastiert die Blase auf dem Platz der Begegnung in Misburg.

Highlight des Stopps: Am Mittwoch, 26. April, finden im „Städtoskoop“ Aktionen zum Thema „Städtoskoop-Tag der Gemeinschaft“ statt. Von 11 bis 12.30 Uhr lädt das Stadtbezirksnetzwerk für Seniorinnen und Senioren in Misburg-Anderten zu einem Vortrag zum Thema Wohngeld ein. Im Anschluss ist ein Austausch mit dem Experten Friedhelm Hagen möglich. Danach stellen sich Institutionen im Stadtbezirk zwischen 14 und 17 Uhr vor. Dabei gibt es Infostände und Angebote von örtlichen Vereinen, Institutionen, Kitas und Schulen, wie zum Beispiel Fahrradcodierung der Polizei Misburg, Schach zum Mitmachen, Aktivspiele der Kitas oder eine Verkostung der Imkerei Misburg.

„Städtoskoop“: Gemeinsames Abendessen als Abschluss

Zudem bieten jede Stunde ab 14.30 Uhr Mitarbeitende der Bibliothek eine märchenhafte Lesung an, um 15 Uhr können Interessierte interaktiv Trommeln und ab 16 Uhr eine halbe Stunde Yoga ausprobieren. Unter dem Titel „Mit uns ist gut Kir(s)chen essen“ laden die Religionsgemeinden aus dem Stadtbezirk abschließend von 19 bis 21 Uhr zu einem interreligiösen, gemeinsamen Abendessen ein. Teilnehmende sollen Teller, Becher und Besteck selbst mitbringen. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist unter der E-Mail Kulturbuero-Misburg@hannover-stadt.de erforderlich.

Weitere Programmpunkte auf dem Platz der Begegnung:

24. April, 19 bis 21.30 Uhr: Lokal Total! Eröffnungskonzert mit den Jessics. Die Band spielt Bluesstücke, Balladen und Oldies.

25. April, 13.30 bis 15.30 Uhr: „Städtoskoop“-Tag des Klangs, der Worte und der Bewegung. Die Zirkus AG der Realschule Misburg bietet ein offenes Training an.

25. April, 16 bis 18 Uhr: Training und Präsentation der Zirkusgruppe Fructonia. Die Zirkuspädagogin Wiebke Lahmann probt dienstags im Bürgerhaus Misburg mit Kindern im Alter von sieben bis 14 Jahre. Sie zeigen ihre eingeübten Stücke auf der Laufkugel, dem Einrad sowie Jonglage und Akrobatik.

25. April, 19 bis 21.30 Uhr: „Junge Texte!“ - Lesung und Musik. Autorin Lucie Kolb präsentiert zunächst Kurzgeschichten, prämierte Texte und Gedichte. Danach spielt und singt Musikerin Nina Freckles eine Mischung aus jazzigen Harmonien, verträumten Melodien und folkigen Rhythmen.

Wenn nicht anderes angegeben, passen maximal 100 Personen (inklusive Personal und Veranstalter) gleichzeitig in die Bubble. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.