﻿Wie gelingt gute Nachbarschaft? Bewohnerinnen und Bewohner diskutieren im „Städtoskoop“

Diskussionen, Speeddatings und Konzerte: Das „Städtoskoop“ gastiert von Dienstag, 2. Mai, bis Freitag, 5. Mai, auf der Freifläche auf dem zero:e park in Hannover-Wettbergen – und hat damit den letzten Stopp in Hannover. Das ist das Programm.

Hannover. Nach dem gelungenen Auftakt in Hannovers Innenstadt macht das mobile „Städtoskoop“ Halt in den Stadtteilen. Die Kulturblase, die wie ein überdimensionierter Plastiksack aussieht, soll Erlebnisort für Kultur und Austausch sein, aber zugleich auch die Kultur rausholen aus Konzertsälen und Museen und zudem in Menschen Lust aufs Mitmachen wecken, die sonst wenig Kontakt mit etablierten Kulturformen haben. Das Programm zumindest bietet dafür genug Bandbreite. Vom Dienstag, 2. Mai, bis Freitag, 5. Mai, gastiert die Blase auf der Freifläche auf dem zero:e park in Wettbergen – und hat damit den letzten Stopp in der Stadt.