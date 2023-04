﻿Mit vielen Workshops: Das „Städtoskoop“ setzt in Döhren auf Vielfalt und Inklusion

Konzerte, Theater-, Tanz- oder Kreativworkshops: Das „Städtoskoop“ gastiert vom 21. bis 23. April auf dem Fiedelerplatz in Hannover-Döhren. Das ist das komplette Programm.

Hannover. Nach dem gelungenen Auftakt in Hannovers Innenstadt, macht das mobile „Städtoskoop“ Halt in den Stadtteilen – zuletzt im Sahlkamp und in Vahrenwald. Die Kulturblase, die wie ein überdimensionierter Plastiksack aussieht, soll Erlebnisort für Kultur und Austausch sein, aber zugleich auch die Kultur rausholen aus Konzertsälen und Museen und zudem bei den Menschen Lust aufs Mitmachen wecken, die sonst wenig Kontakt mit etablierten Kulturformen haben. Das Programm zumindest bietet dafür genug Bandbreite. Vom Freitag, 21., bis Sonntag, 23. April, gastiert die Blase auf dem Fiedelerplatz in Döhren.