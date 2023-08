﻿Ständig zu spät: Schweiz streicht Direktverbindung für Züge aus Hannover nach Zürich

Kostenfrei bis 18:56 Uhr lesen

Völkerstrafrecht

„Todesrichter“ Hossein-Ali Naeiri – Jagd nach einem Phantom in Hannover?

War „Todesrichter“ Hossein-Ali Naeiri jemals zur Behandlung in Hannover? Fast alles spricht dagegen und dafür, dass die Staatsanwaltschaft nach einem Phantom gejagt hat. Aber warum bleiben Landesregierung und Justiz in dem Fall so verschlossen?