﻿Ständig zu spät: Züge aus Hannover fahren nicht mehr nonstop nach Zürich

Hannover/Zürich. Die Deutsche Bahn ist ständig mit Verspätungen unterwegs – das weiß inzwischen jeder. Nun hat die Unpünktlichkeit aber offenbar ein Ausmaß erreicht, dass sie für Reisende weitere Unannehmlichkeiten mit sich bringt: Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) untersagen DB-Zügen bis auf Weiteres das Befahren großer Teile des eidgenössischen Schienennetzes. Der Eingriff hat auch für Passagiere aus Hannover weitreichende Konsequenzen: Die Nonstop-Verbindung nach Zürich ist nahezu komplett unterbrochen – bis auf eine Ausnahme.

Täglich verkehren nach SSB-Angaben mehr als 40 Direktzüge zwischen der Schweiz und Deutschland. Doch die im DB-Netz angehäufte Unpünktlichkeit hätte sich jüngst so „zugespitzt“, dass der Konzern nun die Reißleine zieht. „Die Verspätungen und Fahrplanänderungen haben negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge innerhalb der Schweiz“, heißt es in einer Mitteilung der SBB. Erst recht problematisch sei die Situation geworden, nachdem ein Lkw vor Kurzem eine Bahnbrücke bei Frankfurt am Main gerammt hat. Seitdem fahren die Fernzüge zusätzlich Umwege.

Ebenfalls betroffen: Auch der tägliche Nachtzug von Hannover nach Zürich darf momentan nur bis Basel rollen. © Quelle: Arnulf Hettrich/epd (Symbolfoto)

Täglich 14 Züge

Ab sofort zwingen die SBB alle ICE und EC aus Deutschland, ihre Fahrten in Basel zu stoppen. Die Einschränkungen haben somit auch immense Auswirkungen für Reisende aus Hannover und nördlicher. Laut Deutscher Bahn rollen täglich 14 Direktverbindungen nach Zürich. Sie alle haben ihr außerplanmäßiges Fahrtende nun seit Anfang August in Basel. Sogar der Nachtzug, der jeden Tag um 0.30 Uhr Richtung Schweiz aufbricht, ist betroffen. Normalerweise rollt er innerhalb von neun Stunden direkt nach Zürich. Doch momentan ist gegen 8 Uhr in Basel ein Umstieg nötig.

Immerhin: Alle deutschen Fernzüge mit Zwangsstopp werden laut SBB „innerhalb der Schweiz durch Ersatzzüge ersetzt, sodass der Taktfahrplan bestehen bleibt“. Abgesehen davon gibt es bis auf Weiteres nur fünf Routen aus Deutschland, die ohne Einschränkungen weiterfahren dürfen. Aus dem Norden ist das bloß der EC9 ab Hamburg-Altona, der allerdings nicht über Hannover nach Zürich fährt, sondern via Bremen und Osnabrück. In der Gegenrichtung nach Deutschland wiederum verkehren laut SBB weiterhin „alle Züge durchgehend“.

