Wassersport

So sieht es am 3. Oktober wieder auf dem Maschsee aus: Teilnehmer des 1. Maschsee-Stand-Up-Paddling-Cup’s fahren mit ihrem Board.

Am 3. Oktober ist Kampfgeist gefragt: Der Hannoversche Kanu-Club lädt Paddelsportler zum fünften SUP Cup in Hannover ein. Die Anmeldung für das Stand-up-Paddling-Spektakel läuft noch. Das müssen Interessierte wissen.

