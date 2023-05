„Star Wars Day“ am 4. Mai: Goseriedeplatz in Hannover wird zu ferner Galaxie

Hannover. Der 4. Mai ist jedes Jahr aufs Neue auf der ganzen Welt ein wichtiger Tag im Leben der Fans der Filmreihe „Krieg der Sterne“: Es ist Star Wars Day – so auch jetzt am Donnerstag. Das Datum ist bewusst gewählt, im Englischen heißt es „May the fourth“ in Anlehnung an das berühmte Zitat „May the Force (be with you)“ – also „Möge die Macht mit dir sein“. Der Fan-Verein „The Northern Outpost“ aus Hannover verwandelt deshalb kurzerhand den Goseriedeplatz in eine weit entfernte Galaxie – allerdings mit etwas Verspätung.

Star Wars Day 2023: Hannover ist dabei

Auf seiner Facebook-Seite berichtet der Verein von zahlreichen Aktivitäten für alle Altersschichten – und egal, ob Fan oder nicht. Beim „Star Wars Day +2“ geht es den gesamten Sonnabend, 6. Mai, zur Sache: Vor dem Comicladen „Comix“ – der gleichzeitig seinen 20. Geburtstag feiert – versprechen die Planer unter anderem thematisches Kinderschminken, das Eintauchen in virtuelle „Star Wars“-Welten mit VR-Brillen, Fotomöglichkeiten mit Figuren aus der Filmreihe und Speederbike-Fahren. Die Einnahmen vom Star-Wars-Tag spendet der Verein der Obdachlosenhilfe Hannover.

„Star Wars Day“: Eine der erfolgreichsten Filmreihen

Die Kultreihe von George Lucas, deren erster Kinoteil 1977 erschien und inzwischen diverse Filme sowie Serien umfasst, zählt zu den erfolgreichsten der Geschichte. Figuren wie Darth Vader und Luke Skywalker sind längst Ikonen der Popkultur. 2012 verkaufte Lucas seine Firma Lucasfilm mitsamt allen „Star Wars“-Rechten an den Disney-Konzern – für rund 4,05 Milliarden US-Dollar (damals etwa 3,13 Milliarden Euro).