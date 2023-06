Gewitterfront

Das starke Unwetter am Donnerstag hat Hildesheim und Braunschweig heftig getroffen. Während es in Hannover zwar dauerhaft regnete und vereinzelt Keller vollliefen, standen in den benachbarten Städten Unterführungen und ganze Plätze unter Wasser. In den sozialen Medien kursieren Videos.

und Jana Hintz