﻿Starkregen in Hannover: Diese Tipps haben Experten

Hannover. Es sind kaum vorstellbare Wassermassen, die am vergangenen Donnerstag und Freitag über Hannover heruntergekommen sind. Auch wenn sie sich nicht richtig berechnen lassen, weil der Regen ja immer nur punktuell an bestimmten Stationen gemessen wird. An der Wetterstation in Hannover-Herrenhausen kamen innerhalb von 24 Stunden rund 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.

Um eine Vorstellung von der Menge zu bekommen, könnte man, natürlich ganz unwissenschaftlich, davon ausgehen, dass überall in Hannover die gleiche Menge Regen gefallen ist. Umgerechnet auf die Fläche der Landeshauptstadt, rund 204 Quadratkilometer, wären das etwa 12,2 Milliarden Liter. Das heißt: Umgerechnet ist 7,7 Mal die Wassermenge des Maschsees über ganz Hannover aus den Wolken gekommen. Und die Starkregenereignisse werden zunehmen, sind sich Klimaforscher sicher. Sowohl die Menge als auch die Intensität. Damit steigen auch die Gefahren.

Trockener Boden kann kaum Wasser aufnehmen

Wie viel von den 12,2 Milliarden Litern Wasser in der vergangenen Woche im Boden versickert und wie viel in der Kanalisation gelandet ist, lässt sich nicht berechnen, sagt Monika Rauthe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Versiegelung spiele genauso eine Rolle wie die Bodenart und der Bewuchs, erläutert die Expertin. Die ausgetrockneten Böden, auf die der Regen in der vergangenen Woche traf, seien kaum in der Lage, Niederschläge aufzunehmen, erläutert Rauthe. Bei sehr trockenem und sehr feuchtem Boden fließt fast der gesamte Niederschlag oberflächlich ab. Bei Starkniederschlägen kommt aufgrund der riesigen Wassermengen noch dazu, dass die Versickerung, ein eher langsamer Prozess, kaum noch stattfinden kann, egal wie feucht oder trocken der Boden ist.

Der Leiter des Instituts für Siedlungswirtschaft und Abfalltechnik an der Leibniz Universität Hannover, Prof. Stephan Köster, untersucht mit Kolleginnen und Kollegen, wie bei Starkregen Schäden künftig möglichst gering gehalten werden können. Beispielsweise gehe es bei einem Projekt für Hildesheim darum, sogenannte Notwasserwege zu schaffen, in denen Wasser aus einem Wolkenbruch definiert ablaufen kann.

Gutes Beispiel: In Antwerpen kann auch in eng bebauten Quartieren Regenwasser versickern, es gibt Platz für Grün und die Pflanzen sorgen für Kühlung. © Quelle: Ulf Jacob, DBU

Wo kann man in der Stadt Regenwasser sammeln?

Zunehmend werde darüber nachgedacht, in den Städten Möglichkeiten zu schaffen, wo Regenwasser gesammelt werden kann, berichtet der Experte. Möglich sei das zum Beispiel auf tiefer liegenden Sportflächen oder Spielplätzen. Immer wichtiger würden auch wasserdurchlässige Oberflächen, wenn sie zum Beispiel gepflastert sind, wie Natursteinpflaster oder Rasengittersteine.

Die Prävention vor Starkregen in Städten und Gemeinden sei ausgesprochen wichtig, sagt Rauthe vom DWD. Viele Städte setzten auf eine sogenannte Schwammstadt, die das Regenwasser also möglichst komplett „aufsaugt“ und speichert, damit es nicht kanalisiert und abgeleitet werden muss. Die Meteorologin empfiehlt Kommunen außerdem die Einrichtung eines Vorwarnsystems.

Vorzeigeprojekt: Am Kronsberg wird Regenwasser in Becken gesammelt. © Quelle: Henning Schaffner

Projekte auch in Hannover

Es entstünden immer mehr Quartiere unter der Überschrift Schwammstadt, sagt Prof. Köster. Derzeit arbeitet die Stadt Hannover am Projekt Prinzenstraße unter anderem mit Dach- und Fassadenbegrünung, wasserdurchlässigen Belägen und oberirdischer Ableitung zur Regenwassernutzung. Eines der weltweiten Vorzeigequartiere für eine Schwammstadt ist der Kronsberg, der zur Expo 2000 gebaut wurde. Und die Siedlung ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht noch immer ein Vorbild, wie der Besuch von Delegationen unter anderem aus China zeige, sagt der Experte.

