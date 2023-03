﻿Das Deutschlandticket kommt in den Verkauf – was Sie in Hannover darüber wissen müssen

Theater, Kunst und Musik: Das ist am Wochenende in Wunstorf los

Kriminalkomödie, neue Ausstellungen und Musik: Die Theatergruppe der Volkshochschule gastiert in der Otto-Hahn-Schule. In der Kunstscheune eröffnet eine neue Ausstellung. Und Singer/Songwriter Morgan Finley kehrt auf die kleine Bühne in der Steinhuder Musikkneipe Filou zurück. Das und mehr lässt sich am Wochenende, 31. März bis 2. April, in Wunstorf erleben.