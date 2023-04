﻿Zum Start ins lange Wochenende: Riesen-Staus am Freitag auf der A2 bei Hannover

Wer am Freitagmittag auf der A2 bei Hannover unterwegs war, brauchte mehr als starke Nerven: Der Verkehr staute sich von Bad Nenndorf bis zum Kreuz Hannover-Ost – pünktlich zum Start ins lange Wochenende.

Hannover. Die Fahrt über die A2 am Freitagmittag war alles als ein Vergnügen: Der Verkehr staute sich in Richtung Dortmund und auch in Richtung Berlin. Alles war dicht. Bis zu zehn Kilometer Stau waren es etwa zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Luthe nach einem vorangegangenen Unfall. Bereits am Donnerstag hatte sich der Verkehr an dieser Stelle ebenfalls nach einem Unfall gestaut.