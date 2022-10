﻿Gründerinnen von Hestafit aus Hannover hoffen bei „Die Höhle der Löwen“ auf Deal

Die Unternehmerin Ana Hansel aus Hannover und ihre Geschäftspartnerin Melina Neumann sind heute Abend in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Sie wollen histaminarme Ernährung bekannter machen und hoffen auf einen Deal.

Hannover. Ana Hansel (37), die Geschäftsführerin von Histafit, betritt das "Café K" in Linden. Mit ihren blonden Haaren, den rot geschminkten Lippen und der blauen Bluse ist die Hannoveranerin nicht zu übersehen. Ihr Hund Nilo wackelt neugierig hinter ihr her. Nicht dabei ist Melina Neumann (24), ihre Geschäftspartnerin. Doch getreu dem Motto des digitalen Arbeitens schaltet sie sich wenige Minuten später über das Smartphone aus Buxtehude dazu. Das Thema, das die beiden verbindet: Histamin, ein Naturstoff im menschlichen Körper und in vielen Lebensmitteln. Bei manchen Menschen löst er jedoch allergische Reaktionen aus – so auch bei den Gründerinnen. Die haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, histaminarme Produkte herzustellen und nehmen unter anderem mit ihren Riegeln und Aufstrichen am Start-up-TV-Spektakel "Die Höhle der Löwen" (17. Oktober, 20.15 Uhr) teil. Ihr Angebot: 160.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile.

So fanden die Gründerinnen zueinander