﻿Hafven-Chefin Karen Klauke will mehr Frauen als Gründerinnen

Die Hafven GmbH, Gründungszentrum und Coworking-Space in der Nordstadt, hat eine neue Geschäftsführerin. Karen Klauke will verstärkt Frauen zur Unternehmensgründung ermutigen.

Neue Geschäftsführerin im Hafven: Karen Klauke hat vorher an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig gearbeitet.

Hannover. Die Veränderung ist erst mit Verspätung nach außen gedrungen: Das Gründungszentrum Hafven in der Nordstadt hat eine neue Geschäftsführerin. Und die bringt eigene Vorstellungen mit. „Unser Kerngeschäft Coworking bleibt natürlich“, sagt Karen Klauke. Doch ein Ziel ist ihr besonders wichtig: Sie will Frauen verstärkt dazu bringen, Unternehmen zu gründen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits seit 1. Oktober 2022 bildet Karen Klauke gemeinsam mit Gründer Jürgen Pleteit ein Doppelgespann in der Geschäftsführung der Hafven GmbH & Co. KG. Vor mehr als sechs Jahren startete der Hafven in einem wuchtigen Neubau an der Kreuzung von Kopernikusstraße und Weidendamm.

Coworking und Werkstätten

Gründerzentrum und Coworking-Space: Zum Hafven gehören auch Werkstätten mit Maschinen, die Mitglieder mieten können. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2016 betreibt das Zentrum gemeinsam nutzbare Werkstätten und Büroarbeitsplätze. Neben Co-Working und dem Maker-Space gehören Gastronomie und Veranstaltungen zum Geschäftsbereich. Das Unternehmen mit rund 35 Angestellten bietet jungen Leuten vor der Firmengründung aber nicht nur Raum, sondern Beratung und Vernetzung.

Hafven-Chefin will Gründerinnen stärken

Und die will Klauke nun für angehende Gründerinnen verstärken. „Wir wollen Frauen ermutigen, damit sie eigene Geschäftsmodelle entwickeln und sich selbstständig machen.“ Das Selbstbewusstsein dafür sei bei Männern wesentlich ausgeprägter, hat Klauke beobachtet. Die Managerin will jetzt in der Hafven-Community herausfinden, welche Hilfen die Gründerinnen dort brauchen und auch außerhalb Netzwerke und Unterstützung aufbauen.

Ablösung: Karen Klauke übernimmt den Posten als Geschäftsführerin von Hafven-Mitgründer Jonas Lindemann. © Quelle: Dario Leydolph

Zur Gemeinschaft gehören mehr als 1200 Mitglieder und auch rund 400 Unternehmen vom Startup bis zum Konzern. Rund 100 Gründerinnen und Gründer aus 24 Start-ups hat das Innovationsprogramm Hafven-Accelerator gefördert.

Corona hat Hafven-Netzwerk ausgebremst

Die Zahlen haben sich seit 2021 kaum verändert. Corona bremste Aktivitäten, Veranstaltungen und den persönlichen Austausch der Mitglieder aus. Auch das wollen die Geschäftsführer jetzt angehen. „Immerhin sind wir stabil geblieben, aber wir wollen neue Leute ansprechen“, sagt Klauke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hafven bietet Büroarbeitsplätze in ungewöhnlicher Atmosphäre. © Quelle: Ilona Hottmann

Die 37-Jährige selbst hat Kunst und Medienwissenschaften studiert, dann einen Master in Management mit Schwerpunkt Unternehmensgründung daraufgesetzt. Eine stärkere Zusammenarbeit des Hafven mit Kultureinrichtungen kann sie sich gut vorstellen.

Die beiden Geschäftsführer haben sich außerdem als Ziel gesetzt, die im Hafven entstandene Expertise zu neuen Arbeitswelten, Community-Building und Innovationsprozessen anderen Firmen und Initiativen anzubieten. Dabei denken sie besonders an die Beratung von Kleinunternehmen und Mittelständlern.

Lesen Sie auch

In der Geschäftsführung hat Klauke den Hafven-Mitgründer Jonas Lindemann abgelöst, der sich auf die Leitung der neu aus dem Hafven ausgegründeten Softwarefirma Coapp konzentrieren will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatte Karen Klauke das Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagement an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig geleitet. Für die neue Stelle ist sie in ihre Heimatstadt Hannover zurückgekehrt. Genauer nach Seelze, wo Klauke sich mit ihrem Lebensgefährten ein Tiny House gekauft hat. „Es kommt uns gar nicht so klein vor. Und es hat einen großen Garten.“