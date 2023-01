﻿Startup Marcley aus Hannover will Fotovoltaik auf Mehrfamilienhäuser bringen

Drei Unternehmer wollen mit ihrem Startup Marcley aus Hannover die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern mit externen Betreibern von Solaranlagen zusammenbringen. Denn bisher geht der Boom von Fotovoltaik an großen Wohnhäusern fast spurlos vorüber.

Start-up für Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern: Die Gründer (von links) Florian „Flo“ Schnipkoweit und Florian Schulte sowie Mitgesellschafter Guntram Engelhardt mit ihrem jungen Unternehmen Marcley im Gründungszentrum Hafven in Hannover.

Hannover. Bundesweit ist derzeit auf etwa 11 Prozent der Einfamilienhäuser eine Solarstromanlage installiert – aber bei Mehrfamilienhäusern sind es aktuell nur 0,2 Prozent. „Mieter und Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern haben praktisch kaum eine Chance, ihre Stromkosten durch Eigenproduktion zu senken“, sagt Florian Schulte. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Florian Schnipkoweit hat er das Unternehmen Marcley gegründet, das diese Quote verbessern will. „Wir arbeiten an einer natürlichen Strompreisbremse für große Wohnhäuser“, sagen die beiden Gründer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unternehmen bringt Eigentümer und Energieerzeuger zusammen

Die Hürde bei der Installation von Fotovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern ist meist die Komplexität. Gehört die Großimmobilie einer Wohnungseigentümergemeinschaft, steht oft die komplizierte Abstimmung von Haftungs-, Investitions- und Profitfragen im Weg. Gehört das Haus dagegen einem Einzeleigentümer, wird er mit dem Verkauf des selbst produzierten Stroms an seine Mieter zum Unternehmer, was der Gesetzgeber seit Jahren lösen will, aber nicht vorankommt.

Das junge Unternehmen Marcley mit Sitz im hannoverschen Gründungszentrum Hafven in der Nordstadt will den Knoten jetzt zerschlagen. Es will die Eigentümer der Häuser und potenziell investitionswillige Betreiber von Solarstromanlagen miteinander vernetzen. Die Idee: Durch die Bündelung mehrerer Projekte wird der Betrieb der Anlagen auf den Hausdächern profitabler für die Investoren, zugleich profitieren Mieter und Eigentümer der Häuser von dem Konzept, indem der Strom billiger wird und sich die CO2-Bilanz eines Hauses verbessert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur 30 Mehrfamilienhäuser mit Mieterstrommodell

Daten der Bundesnetzagentur zufolge gibt es in Hannover bislang nur 30 Mehrfamilienhäuser, deren Dachflächen für Mieterstrom genutzt werden. Das soll sich nun ändern. Die ersten zehn Immobilien aus Hannover stehen nach Angaben Schnipkoweits für das erste Marcley-Projekt bereit. In wenigen Wochen soll mit ihnen die neuartige Dachflächenvermarktung starten. „Bislang waren für Energieversorger meist nur Neubauprojekte attraktiv oder riesige Flachdächer“, sagt der 38-Jährige: „Wir wollen jetzt auch die Masse der Wohnhäuser für Fotovoltaikanlagen erschließen, die im urbanen Raum bereits stehen.“

Solarstromanlagen auch für die Dächer von Mehrfamilienhäusern: Das hannoversche Startup Marcley bietet Lösungen. © Quelle: Marijan Murat/dpa

„Viel ungenutzte Fläche auf Mehrfamilienhäusern“

„Die Idee ist uns gekommen, als wir in einer Großstadt an einem erhöhten Punkt gestanden und gesehen haben, wie viel ungenutzte Flächen auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern brachliegen“, sagt der 29-jährige Schulte. Er bringt noch ein weiteres Argument für die Nutzung der Hausdächer. „Um die Energiewende zu schaffen, brauchen wir viel mehr Fotovoltaik. Wenn wir möglichst viel davon auf bestehenden Häusern errichten statt in Solarparks auf Feldern und Wiesen, reduzieren wir damit die Flächenversiegelung – weil die Häuser ja ohnehin stehen.“

Geld werden die Eigentümer der Mehrfamilienhäuser mit dem Projekt nicht verdienen – jedenfalls nicht unmittelbar. Denn die Nebenkosten sinken, wenn Mieter weniger für ihren Strom zahlen müssen. Allerdings ließen sich mittelfristig die Einnahmen der Kaltmieten steigern, sagt Schulte. Überdies werde für immer mehr Mieter der Klimaschutz wichtiger, „da kann eine Solaranlage auf dem Dach ein gutes Argument sein, um gute Mieter zu gewinnen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strompreis um 10 Prozent billiger

Als Teil eines Marcley-Projekts verpflichten sich die Betreiber der Fotovoltaikanlagen, alle Haushalte im Gebäude mit Strom zu versorgen, der 10 Prozent billiger ist als das Angebot des lokalen Grundversorgers. Die Hürden für Immobilieneigentümer sind jedoch nicht gering. Die Häuser müssen von zehn oder mehr Parteien bewohnt sein, damit sich das Projekt für die Betreiber der Anlagen lohnt. Sie müssen für die Nutzung der Dachflächen einen Vertrag über 20 Jahre (mit fünf Jahren Verlängerungsoption) abschließen und sollten vorher dafür sorgen, dass das Dach technisch in gutem Zustand ist. Immerhin: Wenn unaufschiebbare Reparaturen zum Beispiel wegen Undichtigkeiten nötig werden, zahlt der Anlagenbetreiber für De- und Wiedermontage der Solartechnik. Für die Hauseigentümer ist das Projekt kostenfrei.

Die beiden Marcley-Gründer Schnipkoweit und Schulte haben beide zuletzt bei Energieversorgern in Hameln und Osnabrück gearbeitet und sich so auch kennengelernt. Inzwischen haben sie für die 2022 gegründete eigene Firma ihre Jobs gekündigt. Jüngst ist Marketingmann Guntram Engelhardt aus Hannover zum Gesellschafterteam hinzugestoßen, außerdem arbeitet unter anderem ein IT-Fachmann mit, der sich um die Datenströme und die Internetseite kümmert.

Wer sich für das Projekt interessiert, kann auf der Website von Marcley ein Formular mit wenigen Fragen beantworten – und bekommt dann eine erste Einschätzung, ob das betreffende Dach geeignet ist.