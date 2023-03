﻿Statistik: Hannovers S-Bahn kommt seit dem Jahreswechsel häufiger und pünktlicher

Scheint besser zu werden: Die S-Bahn lässt ihre Fahrgäste nicht mehr so häufig im Regen stehen.

Hannover. Was manche Stammkunden schon bemerkt haben, lässt sich statistisch belegen: Hannovers S-Bahn, deren pünktliches Erscheinen am Bahnsteig vor dem Jahreswechsel häufiger mal ein singuläres Ereignis war, hat ihre Zuverlässigkeit in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres spürbar verbessert. Das betrifft sowohl das Einhalten der Fahrpläne als auch die Zugausfälle. „Der Betrieb ruckelt sich ein. Wir hoffen, dass das nachhaltig ist“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Zug taucht dann negativ in der Statistik auf, wenn er mehr als fünf Minuten Verspätung hat. Seit Übernahme des gesamten S-Bahn-Netzes durch die Transdev im Juni vergangenen Jahres war das zunächst bei durchschnittlich jeder vierten Bahn der Fall, was Fahrgäste und Personal ebenso wie die Zugausfälle Nerven kostete.

„Großstörung Eichhörnchen“ trübt Statistik ein

Für den Februar liegt die sogenannte Fünf-Minuten-Pünktlichkeit bei 89 Prozent. Der Wert wäre ohne den als „Großstörung Eichhörnchen“ benannten Vorfall Anfang des Monats, bei dem im Bereich des Maschsees eine Oberleitung abriss und die Strecke für vier Tage gesperrt werden musste, sowie die Auswirkungen einer Signalstörung bei Wedemark-Mellendorf noch besser gewesen. Der Sollwert liegt laut Betreibervertrag bei 96 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die positive Entwicklung betrifft nicht alle Linien gleichermaßen. Auf der sogenannten Ostschiene haben die Linien S3, S6 und S7 den Sollwert fast erreicht; gleiches gilt für die beiden Expresslinien S21 und S51. Die Linie S4 hat mittlerweile mit 85,2 Prozent die rote Laterne inne. Alle anderen kommen auf Werte knapp unter 90 Prozent.

S-Bahn sieht sich im Großraumvergleich ebenbürtig

„Wir sehen weiter eine positive Entwicklung“, sagt Transdev-Sprecher Michael Block. Die Werte im hannoverschen Netz entsprächen mittlerweile denen bei S-Bahnen in anderen deutschen Großräumen. Man sei im Umgang mit der „nach wie vor schlechten Infrastruktur im Netz der Deutschen Bahn“ besser geworden. https://datawrapper.dwcdn.net/qTwtT/1/

Die Zahl der Zugausfälle hat die S-Bahn im Vergleichszeitraum laut Statistik um zwei Drittel reduzieren können. Gerechnet wird hier in Zugkilometern, von denen die S-Bahnen im Tagesdurchschnitt rund 25.500 zurücklegen. Entfielen beispielsweise im November noch 120.000 Zugkilometer, waren es zuletzt im Februar 40.000. „Das sind immer noch zu viele, aber die Verbesserung macht Hoffnung“, sagt Verkehrsdezernent Franz. Block erklärt, die Transdev habe zusätzliches Personal eingestellt und qualifiziert. Außerdem hätten Software-Updates bei den Zügen vom Typ Stadler Flirt dazu geführt, dass diese zuverlässiger zur Verfügung stehen.https://datawrapper.dwcdn.net/DehyY/1/

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegen der Probleme hatte die Region den S-Bahn-Betreiber bereits im September mit einer Strafzahlung von 3,9 Millionen Euro belegt. Franz kündigt an, dass weitere Forderungen erhoben würden. Deren Höhe müsse aber noch errechnet werden.

Unterdessen beklagen Fahrgäste, dass an den Automaten der Transdev entgegen der Ankündigungen häufig keine Fahrkarten für den Fernverkehr der Deutschen Bahn verfügbar seien. Laut Block handelt es sich um ein technisches Problem, an dessen Behebung gearbeitet werde.