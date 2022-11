﻿Jeder vierte Zug zu spät: So unpünktlich kommen die Bahnen in Hannover wirklich

Fragt man die Reisenden, kommt gefühlt kaum ein Zug pünktlich im Hauptbahnhof Hannover an. Auf Anfrage hat das Verkehrsministerium jetzt Statistiken zu den Verspätungen am Hannover Hauptbahnhof veröffentlicht. Dabei sind diese Zahlen nur die Spitze des Eisberges.

Viel los in der Bahnhofshalle: In Hannover sind etliche Reisende gestrandet.

Hannover. Defektes Stellwerk, kaputter Zug, Personalausfall – die Anzeigetafeln im Hannover Hauptbahnhof sind nicht selten gespickt mit Warnhinweisen. Über Banner laufen zahlreiche Gründe für Verspätungen und Zugausfälle. Bundesweit haben etwa im August nicht einmal 60 Prozent der Fernverkehrszüge ihr Ziel wie geplant erreicht– so unpünktlich war die Deutsche Bahn zuletzt im Schneechaos Ende 2010. Hannover ist da keine Ausnahme: Die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn für den Hauptbahnhof belegt die Tendenz, dass immer mehr Züge die Landeshauptstadt zu spät erreichen. 2021 war sogar jeder vierte Fernverkehrszug unpünktlich. Dabei scheint das Problem der Bahn in der Region Hannover wesentlich größer zu sein – ein Annäherungsversuch.

Verspätungen in Hannover: Die Zahlen steigen

Seit 2015 erfasst die Deutsche Bahn neben dem deutschlandweiten Durchschnitt auch getrennte Daten zu den Verspätungen in den größten Bahnhöfen der Republik. Auch der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt Hannover gehört als großes Drehkreuz im Schienenverkehr und als einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Deutschlands dazu. Rund 260.000 Passanten nutzen den Bahnhof täglich. Insgesamt 750 Züge des Fern- und Regionalverkehrs halten im Tagesdurchschnitt in Hannover.

Zahlen für Verspätungen und Ausfälle an einzelnen Bahnhöfe stellt die Bahn allerdings nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, nur auf Nachfrage aus der Politik legt der Konzern die Statistiken offen. Zuletzt fragten Bundestagsabgeordnete im April 2020 unter anderem die Verspätungsstatistiken für die Knotenbahnhöfe in Deutschland ab. Schon damals stand die Frage im Raum, wie verlässlich die Bahn noch sei angesichts der zahlreichen Verspätungen und verfehlten Pünktlichkeitsziele des Konzerns.

Auf eine Anfrage dieser Zeitung nach aktuellen Pünktlichkeitswerten für Hannover ist die Pressestelle der Bahn nicht eingegangen. Allerdings hat der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel die Statistiken im Rahmen seiner politischen Arbeit angefragt, und uns zur Verfügung gestellt. Das sind die Zahlen für den Hauptbahnhof Hannover:

Fernverkehr:

2020 waren 81,7 Prozent der Züge pünktlich

2021 waren 73,8 Prozent der Züge pünktlich

Nahverkehr:

2020 waren 92,5 Prozent der Züge pünktlich

2021 waren 88,7 Prozent der Züge pünktlich

Jeder vierte Zug deutlich zu spät

Die Zahlen zeigen demnach zweierlei: Erstens kommt jeder vierte Fernverkehrszug in Hannover deutlich zu spät. Wer regelmäßig auf diese Züge angewiesen ist, für den gehören mitunter erhebliche Verspätungen also zum Alltag. Zweitens: Es kommen offenbar immer mehr Züge zu spät. Die Pünktlichkeit hat im Jahr 2021 erheblich abgenommen im Vergleich zum Jahr davor.

„Pünktlich“ bedeutet in der Bahn-Statistik, dass ein Zug weniger als sechs Minuten verspätet in den Bahnhof einrollt.

„Dringender Handlungsbedarf“: Verspätungen unter Vor-Corona-Niveau

Nach Angaben der Bahn lag die Pünktlichkeit im Jahr 2021 deutschlandweit bei 75,2 Prozent im Fernverkehr. Im bundesweiten Vergleich sind die Zahlen für Hannover (73,8 Prozent) etwas niedriger, stechen aber nicht extrem hervor. Im Vorjahr kam die Bahn auf Bestwerte von 81,8 Prozent aller Fernverkehrszüge. Die Bahn schreibt das einem geringeren Reisendenaufkommen während den Anfängen der Corona-Pandemie und besser funktionierenden und verfügbaren Zügen im Fernverkehr zu.

Für die Zeit vor der Pandemie vermeldete die Bahn, dass im Jahr 2019 deutschlandweit etwa 75,9 Prozent der Fernverkehrszüge ihr Ziel wie geplant erreichten. Damit ist die Pünktlichkeit der Bahn für vergangenes Jahr also noch unter die Vor-Corona-Werte aus 2019 gefallen. Auch Matthias Gastel, Mitglied im Verkehrsausschuss für die grüne Bundestagsfraktion und Berichterstatter für Schiene, stellt fest, dass „die Pünktlichkeit, insbesondere im Fernverkehr, 2021 deutschlandweit gesunken“ ist und sieht „dringenden Handlungsbedarf“.

Zugausfälle zählen nicht in die Statistik

Im Alltag sind die Probleme auf dem Bahnsteig indes noch größer, als die genannten Zahlen zeigen. Denn: nicht jede kurzfristige Änderung oder Verspätung findet ihren Weg in die Statistik des Konzerns. Gänzlich ausgefallene Zugverbindungen nimmt die Bahn nach eigenen Angaben gar nicht in die offizielle Pünktlichkeitsstatistik auf.

Die Angaben zu ersatzlos ausgefallenen Halten von Zügen hat die Bahn auf die Anfrage aus dem Bundestag 2020 zumindest nach Bundesländern aufgeteilt bereitgestellt. In Niedersachsen fielen 2019 so viele Züge aus:

956 ICs, also 1,8 Prozent aller ICs fielen 2019 aus

1.584 ICEs, also 1,5 Prozent aller ICEs fielen 2019 aus

Angaben zu ausgefallenen Zügen im Nahverkehr machte die Bahn bereits 2019 nicht. Auch sonst fehlt es an aktuelleren Informationen seitens des Konzerns. Vom Verkehrsministerium heißt es, dass der Deutschen Bahn AG keine vollumfängliche Statistik zu Zugausfällen vorläge.

Wo liegt das Problem? Dominoeffekte bündeln sich in Hannover

„Der Hauptbahnhof Hannover ist das größte Eisenbahnverkehrskreuz im Nord-Süd / Ost-West Verkehr“, sagt eine Sprecherin der Bahn. Kommt es zu einem Zwischenfall in einem Teil von Deutschland, kann dies zu Verspätungen im ganzen Netz führen. „Störungen auf einzelnen Strecken können sich in dem engmaschigen, vertakteten System der Bahn unmittelbar und wie ein Dominoeffekt auf das gesamte Netz übertragen“, erklärt die Bahnsprecherin.

Gerade in Hannover bekommen Fahrgäste zu spüren, was das bedeuten kann. Den Hauptbahnhof fahren Züge aus allen Himmelsrichtungen in Deutschland – teilweise auch aus dem Ausland – an. Kann ein Zug in Berlin nicht pünktlich bereit gestellt werden, oder hängt ein ICE an der österreichischen Grenze, wirken sich die Verspätungen bis nach Hannover aus.

Frust bei Reisenden ist groß

In den Sommermonaten war das Bahnnetz völlig überlastet, doch auch im Herbst scheint sich die Situation für Reisende nicht wirklich gebessert zu haben. „Wir erhalten täglich negative Rückmeldungen von teils extrem frustrierten Reisenden – seien es Pendler, Urlauber oder Studenten –, die sich über Verspätungen und Zugausfälle beklagen.“, sagt Malte Diehl, Vorsitzender des Landesverbands Niedersachsen/Bremen des Fahrgastverbands Pro Bahn.

In den vergangenen Monaten spitzte sich die Lage vor allem im Nahverkehr zu. Nach ständigen Verspätungen, Ausfällen und überfüllten S-Bahnen im Sommer verlangte die Region Hannover sogar eine Strafzahlung in Höhe von 3,9 Millionen Euro vom neuen Betreiberunternehmen Transdev. Außerdem steht die Bahn-Tochter DB-Netz in der Kritik, die für Baustellen zuständig ist. Mittlerweile ermittelt sogar die Bundesnetzagentur gegen das Tochterunternehmen der Bahn wegen der anhaltenden Probleme in Hannover.

Baustellen und Personalmangel als Ursache

Der Vorstandschef der Bahn Richard Lutz erklärte die Verspätungswelle der Sommermonate in erster Linie mit dem sanierungsbedürftigen Netz und den vielen Baustellen. Hauptursache von Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr seien "Engpässe im Netz und Schäden an der Infrastruktur, kombiniert mit allzu langen und damit anfälligen Zugläufen", sagt auch Malte Diehl vom Fahrgastverband Pro Bahn. "Das Streckennetz ist in weiten Teilen bereits im Normalbetrieb überlastet, sodass selbst kleine Störungen kaum noch aufholbar sind."

Und doch sei der Personalmangel laut Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ein wichtiger Faktor. Schichten könnten nicht besetzt werden, nur die hohe Zahl an Überstunden der Mitarbeitenden würde den Betrieb aufrecht erhalten. Die Folge seien nicht rechtzeitig bereitgestellte Züge und Zugausfälle.

Regionalverkehr: „Infrastruktur keine nennenswerte Rolle“

In der Region Hannover seien laut Pro Bahn gerade bei Regionalbahnbetreibern wie der Bahntochter Start, Erixx und Transdev einerseits eine „zu dünne Personaldecke“ aber auch „gravierenden Mängel im betrieblichen Management“ die Ursache. „Transdev etwa leidet aber auch darunter, dass die Deutsche Bahn nicht alle zugesagten Fahrzeuge rechtzeitig bereitstellen konnte“, sagt Malte Diehl. Trotz der Baustellen sagt Diehl zum grundsätzlichen Netzausbau in der Region: „Mangelnde Infrastruktur spielt im Regionalverkehr (vom Dieselnetz Weser-Ems abgesehen) keine nennenswerte Rolle.“

Aussicht auf Besserung?

Die Bahn kündigte im Sommer eine "Generalsanierung" der vielerorts überlasteten und sanierungsbedürftigen Infrastruktur an. Der Bundestagsabgeordnete Gastel begrüßt das: "Es ist gut, dass die Bundesregierung mit kurzfristigen Infrastrukturmaßnahmen jetzt schnell handeln will.", so Gastel. Auch die Politik war tätig. Die "Beschleunigungskommission Schiene" steht laut Gastel vor der Verabschiedung von konkreten Maßnahmen. "Die Digitalisierung und die kurzfristigen Infrastrukturmaßnahmen sorgen für eine bessere Pünktlichkeit, bis die größeren Infrastrukturprojekte, die ebenfalls dringend benötigt werden, fertiggestellt sind", sagt der Politiker optimistisch.