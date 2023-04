﻿Statt Wege wegreißen: Hannovers CDU will die Eilenriede vergrößern

Für fast eine Million Euro will die Stadt Hannover 15 Wege mit drei Kilometern Länge aus der Eilenriede entfernen. Keine gute Idee, findet die CDU im Rat und will stattdessen lieber den Wald vergrößern. Sie hat auch schon eine Idee, wo das gehen könnte.

Hannover. Für mehr Naturschutz und um weniger Arbeit bei der Pflege zu haben, will die Stadt Hannover 15 Wege mit zusammen drei Kilometern Länge aus der Eilenriede entfernen. Fast eine Million Euro sind dafür eingeplant. Aus Sicht der CDU im Rat gäbe es sinnvollere Möglichkeiten, diese Summe einzusetzen. Sie will die Wege erhalten und „stattdessen erstmals nach Jahrzehnten die Fläche der Eilenriede signifikant vergrößern“, kündigt Maximilian Oppelt an, der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion.