﻿Staugefahr an Himmelfahrt: Diese Strecken bei Hannover sind besonders betroffen

Hannover. Für viele Kurzurlauberinnen und Kurzurlauber bietet sich das anstehende Himmelfahrtswochenende für einen Ausflug an die Küste, in die Berge oder in andere Naherholungsgebiete an. Wer den Brückentag frei hat, auf den wartet ein ausgedehntes Wochenende. Das bedeutet jedoch auch eine erhöhte Staugefahr – im schlimmsten Fall ist die Reise dann alles andere als erholsam. Eine Übersicht zur Verkehrslage während des viertägigen Feiertag-Wochenendes rund um Hannover.

Zwischen Kassel und Hannover kommt es auf der Autobahn 7 aufgrund von Baustellen zu diversen Engpässen, ebenso zwischen Hamburg und Hannover. Rund um Hamburg oder Bremen lohnt es sich ebenfalls, mehr Zeit einzuplanen. Weiterhin ist auf der A27 zwischen Walsrode und Bremen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, ebenso wie auf der A29 zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven und der A39 zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Die sonst regelmäßig durch Baustellen und Staus geplagte A2 rund um Hannover macht dieses Mal laut ADAC keine Probleme.

Hauptreisezeit schon am Mittwoch vor Himmelfahrt

Der Automobilclub rechnet wegen des Reiseverkehrs und bundesweit mehr als 1200 Baustellen in ganz Deutschland mit Staus auf den Autobahnen. Los geht es demnach sogar bereits am Mittwoch vor dem eigentlichen Himmelfahrtstag, weil viele nach Feierabend in den Urlaub aufbrechen. Eng wird es laut ADAC demnach voraussichtlich vor allem bis etwa 19 Uhr. Dann treffen nämlich Urlaubs- und Berufsverkehr zusammen. Entsprechend sei das schon 2022 der zweitstaureichste Tag des Jahres gewesen.

Die Rückreisewelle werde voraussichtlich am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen, kann jedoch bis in die Abendstunden für Behinderungen sorgen. Dazu tragen vor allem Baustellen auf der A7 bei. Einen Stau mit der Nutzung von Landstraßen zu umgehen, bringt laut ADAC oftmals nicht besonders viel. In vielen Fällen sind Ausweichstrecken ebenfalls verstopft. Demnach lohne es sich erst bei einem Stau von mehr als zehn Kilometern oder einer Vollsperrung, von der Autobahn abzufahren.

