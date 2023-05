Das lange Wochenende rund um Himmelfahrt ab Donnerstag steht bevor. Deshalb wird es auch wieder voll auf den Autobahnen und Straßen rund um Hannover. Der ADAC warnt entsprechend vor zahlreichen und langen Staus.

Hannover. Für viele Kurzurlauberinnen und Kurzurlauber bietet sich das anstehende Pfingstwochenende für einen Ausflug an die Küste, in die Berge oder in andere Naherholungsgebiete an. Das bedeutet jedoch auch eine erhöhte Staugefahr – im schlimmsten Fall ist die Reise dann alles andere als erholsam. Eine Übersicht zur Verkehrslage während des Feiertag-Wochenendes rund um Hannover.