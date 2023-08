﻿A7 in Richtung Süden gesperrt: Mehrere Fahrzeuge brennen auf Autotransporter

Hannover. Auf der Autobahn 7 sind am Donnerstagnachmittag, 10. August, mehrere Fahrzeuge auf einem Autotransporter in Brand geraten. Der Einsatzort liegt in der Nähe der Anschlussstelle Großburgwedel in Fahrtrichtung Süden. Nach ersten Informationen der Feuerwehr Wedemark haben gegen 13.30 Uhr sechs von acht Autos auf dem Transporter Feuer gefangen. Auch die Zugmaschine des Lkw steht in Flammen. Der Fahrer kam offenbar ohne Verletzungen davon.

In Richtung Kassel ist die A7 wegen des andauernden Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Zwischenzeitlich war auch in Richtung Norden kein Durchkommen. Wie lange die Lösch- und Bergungsarbeiten dauern, ist zurzeit noch unklar. Wie es zu dem Feuer kam, ist ebenfalls noch ungewiss.

