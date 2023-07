Nach Lkw-Brand auf der A2: Fahrbahn muss saniert werden – weitere Verkehrsbehinderungen drohen

Hannover. Das Feuer an einem Lkw-Anhänger am späten Mittwochabend, 12. Juli, hat auch den Straßenbelag der A2 zwischen Garbsen und Hannover-Herrenhausen in Mitleidenschaft gezogen. Auch am Donnerstag führt eine gesperrte Fahrspur in Richtung Berlin zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Strecke sowie den Alternativrouten. Am Donnerstagabend muss die beschädigte Fahrbahndecke nun saniert werden.

Nach Polizeiangaben wird dazu zwischen 18 und 19 Uhr eine weitere Spur gesperrt werden – der Verkehr läuft dann nur noch einspurig an der Baustelle vorbei. Es ist mit weiteren Behinderungen zu rechnen. Die Arbeiten sollen bis weit in die Nacht andauern, bevor die A2 wieder komplett freigegeben wird. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich am Donnerstag umfahren.

Brandursache noch unklar

Gegen 23.05 Uhr am Mittwochabend war das Feuer an einem Lkw-Anhänger auf der A2 gemeldet worden. Verletzt wurde niemand. Der mit verschiedenen Gütern beladene Anhänger brannte auf dem Standstreifen aus. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, in einigen Garbsener Ortsteilen heulten die Sirenen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe ist noch unklar.

