Sperrung aufgehoben: Verkehr zwischen Langenhagen und Garbsen fließt wieder

Hannover. Nach einem Unfall staute sich der Verkehr ab mittags auf der A2 in Richtung Dortmund. Zwischenzeitlich wuchs die Staulänge zwischen Garbsen und Langenhagen auf bis zu sieben Kilometer Länge an. Auch im Bereich der Einfädelung der Eckverbindung A 352 in Richtung Westen staute sich der Verkehr auf zeitweise drei Kilometern Länge. Im Laufe des Nachmittags hat sich die Verkehrsbehinderung allerdings aufgelöst – mittlerweile ist die Fahrbahn wieder komplett frei.

Gegen Mittag waren zwei Lkws aufeinandergeprallt, einer der Fahrer hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall hatte sich auf dem linken Fahrstreifen ereignet. Diesen und die mittlere Fahrspur des dreispurigen Abschnitts musste die Polizei für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zunächst absperren. Lediglich auf dem rechten Fahrstreifen konnten Fahrzeuge die Unfallstelle passieren.

