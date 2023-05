﻿Autofahrende genervt: Das hat es mit der gesperrten Spur am Friederikenplatz in Hannover auf sich

Diskussion nach Katastrophe in London

2017 brannte in London die Dämmung am Wohn-Hochhaus Grenfell-Tower, es gab 72 Tote. Seitdem überprüfen Bauämter europaweit Hochhäuser. In Hannover soll eine Wohnungseigentümergemeinschaft in der Tischbeinstraße Millionen investieren. Allerdings dreht sich der Konflikt um eine drei Millimeter dünne Dämmmasse aus unbekanntem Material.