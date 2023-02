﻿Klimaprotest und Stau: „Letzte Generation“ blockiert Kreuzung am Königsworther Platz

Klimaaktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ protestieren am Montagmittag erneut in Hannover. Sie bringen den Verkehr am Königsworther Platz in Hannover teilweise zum Erliegen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Klimaschützer mit Aktionen in Hannover auf sich aufmerksam gemacht.

Hannover. Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative „Letzte Generation“ setzen ihren Protest in Hannover fort: Am Montagmittag blockieren sie die vielbefahrende Kreuzung Königsworther Platz/Schloßwender Straße. Mehrere Personen haben ab etwa 12.15 Uhr die Straße besetzt. Einige klebten sich auf den Asphalt. Die Polizei war nach wenigen Minuten vor Ort. Es kommt zu Behinderungen, teilweise fließt der Verkehr aber noch.

Blockiert: Klimaaktivisten am Königsworther Platz. © Quelle: Alina Stillahn

Zwölf Personen beteiligen sich an der Blockadeaktion. Einige sitzen lediglich auf der Fahrbahn, andere haben sich darauf festgeklebt. Gegen 13 Uhr, also etwa 45 Minuten nach Beginn der Aktion, beginnt die Polizei damit, den Klebstoff mit Olivenöl zu entfernen und die Blockade zu räumen. Mehrere Verkehrsteilnehmende vor Ort reagieren wütend auf den Protest. Es kommt zu Anfeindungen. Der Verkehr staut sich zwischen Bremer Damm und Schloßwender Straße vor allem in Richtung Innenstadt, aber auch in Richtung Linden.

Mehrere Aktionen in der vergangenen Woche

Bereits am Montag- und Dienstagmorgen vergangener Woche hatten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten mit ähnlichen Aktionen am Deisterkreisel auf sich aufmerksam gemacht. Die Polizei beendete die Proteste zwar nach kurzer Zeit, die Rückstaus führten jedoch für Behinderungen von mehr als einer Stunde auf den Bundesstraßen. Am Montagmittag bemalten die Protestierenden zudem das Ernst-August-Reiterstandbild am Hauptbahnhof Hannover und verlasen einen Offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Die Initiative „Letzte Generation“ will die sogenannten Kipppunkte verhindern. Nach ihrem Verstreichen wäre die Klimakrise nicht mehr aufzuhalten. Zu ihren Forderungen gehört ein Tempolimit von maximal 100 km/h, ein sehr günstiges Nahverkehrsticket und das Einsetzen eines Gesellschaftsrates, der über die Klimapolitik entscheiden soll. Dafür protestieren sie gleich in mehreren deutschen Städten. Bis ihre Forderungen erfüllt sind, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch in Hannover ihren Protest fortsetzen.

