﻿Staugefahr am Pfingstmontag: Diese Strecken sind besonders betroffen

Der Rückreiseverkehr am langen Pfingstwochenende könnte wieder für Staus auf den Autobahnen in Niedersachsen und rund um Hannover sorgen, warnt der ADAC. Bereits zu Beginn der Feiertage waren die Straßen teils dicht.

Hannover. Die Rückreisewelle am Pfingstmontag kann wieder für volle Autobahnen in Niedersachsen sorgen. Mit dem Höhepunkt rechnet der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) ab Mittag, mit Behinderungen müssen Reisende auf den Autobahnen aber noch bis in die Abendstunden rechnen.