﻿Staufalle Südstadt: Darum brauchen Autofahrer auch heute viel Geduld

Busersatzverkehr auf Linie 6

Zwangspause für die Stadtbahn-Linie 6 in Richtung „Messe/Ost“: Wegen der Gleisbauarbeiten an Freundallee und Kerstingstraße können die Züge von Freitag (4. November, 23 Uhr) bis Sonntag (6. November, Betriebsschluss) nicht zwischen der Haltestelle „Freundallee“ und dem Endpunkt „Messe/Ost“ verkehren. Die Üstra hat deshalb einen Busersatzverkehr eingerichtet. Die Linie 6 fährt in der Zeit lediglich im nördlichen Streckenabschnitt zwischen dem Endpunkt „Nordhafen“ und dem „Braunschweiger Platz“. Der Umstieg zwischen den Stadtbahnen und den Ersatzbussen erfolgt an der Haltestelle „Braunschweiger Platz“. Die beiden Umsteigehaltestellen für die Busse befinden sich in der Plathnerstraße. Die meisten Haltestellen werden von den Ersatzbussen in unmittelbarer Nähe zu den regulären Stadtbahnhaltestellen bedient. Ausgenommen sind die Haltestellen „Freundallee“ und „Feldbuschwende“, die gar nicht angefahren werden.