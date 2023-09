Hannover steht im Stau – warum das so kommen musste

Hannover. Meist unbemerkt spielt sich bei der öffentlichen Baustellenplanung (ja, so etwas gibt es) zu Jahresbeginn ein Ritual ab. Behörden setzen sich zusammen und koordinieren, dass Straßenarbeiten mit besonders erheblichen Auswirkungen möglichst in die verkehrsarmen Sommerferien gelegt werden. Ganz offenkundig aber hat das in diesem Jahr nicht geklappt.

Was Hannover derzeit erlebt, vor allem im Süden, gleicht einem täglichen Kollaps des Autoverkehrs. Kilometerlang winden sich Blechlawinen, in denen genervte Menschen versuchen, ihre Wege zu finden. Morgens rein in die Stadt, spätnachmittags raus. Wer versucht, eine scheinbar besonders pfiffige Ausweichroute zu wählen, steht schnell vor der nächsten Baustelle. Es scheint, als hätte sich der Baken-Gott gegen einen verschworen.

Infrastruktur ist marode

Wer sowieso schon immer wusste, dass zu viele Autos unterwegs sind, mag jetzt insgeheim feixen und sich denken: selbst schuld. So einfach ist es aber nicht.

Natürlich trägt die jährlich weiter wachsende Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge dazu bei, dass Straßen immer schneller verstopfen. Aber gerade Hannover hat eine derart gut ausgebaute und aufs Auto ausgerichtete Infrastruktur, dass die Stadt eigentlich sehr viel mehr Autoverkehr verträgt. Die Straßen sind auf große Messen und zentrale Events ausgelegt. Wer jemals in Düsseldorf, Köln oder Berlin unterwegs war, der weiß: In Hannover herrschen im Vergleich beste Bedingungen dafür, dass die Autos rollen.

Baustellen dauern immer länger

Aber es ist eine neue Dimension der Vernachlässigung erreicht, was die Infrastruktur betrifft. Nicht nur im Straßenbau. Bei Schulen, Abwasserkanälen und Schwimmbädern zeigt sich die Dramatik aber nicht auf den ersten Blick. Im Straßenbau wird sie nun schmerzhaft sicht- und erfahrbar.

Bisher galt: Wenn ferienbedingt etwa ein Drittel weniger Autos auf den Straßen rollt, machen sich Sperrungen zentraler Achsen nicht ganz so schlimm bemerkbar. Die inzwischen nötigen Eingriffe bei Straßen und Brücken aber werden so massiv, dass sie sich nicht mehr auf die sechswöchige Urlaubszeit im Sommer konzentrieren lassen.

Tempobaustellen und Nachtarbeit nötig

Dass jetzt im Süden Hannovers auf drei parallelen Straßen (Messeschnellweg, Hildesheimer Straße, Schützenallee) zeitgleich Großbaustellen laufen und zudem der Verkehrsfluss auch auf den Bundesstraßen 217 und 443 abgewürgt wird, ist ein Ausblick auf das, was uns in den kommenden Jahren öfter drohen könnte.

Sicherlich wäre es keine Lösung, Straßen und Brücken weiter verlottern zu lassen, um Staus zu vermeiden. Es müssen andere Rezepte her. Das Autobahnmanagement experimentiert ja schon länger mit Tempobaustellen, auf denen kurz, aber intensiv gearbeitet wird. Wer ins europäische Ausland schaut, sieht immer öfter auch Nachtbaustellen. In Norwegen etwa werden Autobahnen gerne mal komplett über Nacht für Eingriffe gesperrt und sind am nächsten Morgen wieder temporär nutzbar.

Aufgaben werden komplexer

Leider sind solche Projekte – Stichwort Nachtzuschläge – auch immer etwas teurer. Klar ist aber: Wenn Aufgaben komplexer werden, muss mehr Tempo in die Abläufe. Kilometerlange Baustellen, auf denen einsame Bagger ihr Werk verrichten oder auch mal tagelang gar nichts vorangeht, passen da jedenfalls nicht mehr ins Bild.

